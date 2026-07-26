전현무, '이상형' 원진아에 진심이었네…DM 초대에 바로 달려갔다 '다정 투샷'('전참시')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 전현무가 이상형으로 꼽은 배우 원진아와의 훈훈한 인연을 공개하며 연극 관람 인증까지 했다.

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지난 25일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 김아영의 일상이 공개됐다.

이날 김아영은 첫 연극 '베니스의 상인' 공연을 앞두고 대기실을 찾았고, 함께 출연 중인 원진아와 인사를 나눴다.

이때 MC들의 시선은 자연스럽게 전현무에게로 향했다. 앞서 전현무는 '전참시'에서 가장 인상 깊게 봤던 게스트로 원진아를 꼽은 바 있기 때문. 당시 티파니 영은 "수영이랑 '베니스의 상인' 함께 한다"라고 말하자, 전현무는 "수영이 보러 가야겠다"라면서 얼버무렸지만 귀까지 빨개진 모습으로 웃음을 안겼다.

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이날도 전현무는 원진아 언급에 귀가 빨개졌다. 그는 "혼자 생활하시면서 부지런하게 사시더라. 엉뚱한 면도 있는 것 같다"라며 원진아를 향한 호감을 드러냈다.

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김아영은 원진아에 대해 "공연하면서 처음 봤다. 같이 밥 먹고 대기실 쓰며 친해졌다"라면서 "(전현무)선배님도 잘 아시겠지만 언니가 성격이 좋고 굉장히 성실하다"라고 칭찬했다.

이어 공개된 VCR에서 김아영은 원진아에게 "전현무 선배님이 언니를 이상형이라고 했다"라고 하자, 원진아는 "어쩜 좋냐"라며 웃음을 터뜨렸다.

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이어 그는 "수영 언니 공연만 보러 가겠다고 하시는 걸 봤다. 그 영상을 캡처해서 '왜 수영 언니 공연만 보러 가시냐'라고 했다"라고 전현무에게 먼저 메시지를 보낸 사실을 밝혔다.

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전현무는 '개인 연락처 받았냐'라는 질문에 "아니다. DM으로 초대해 줬다"라며 "내일 보러 간다"라고 했다. 그러자 MC들은 "우리한테 비밀로 했다", "왜 이야기 안 했냐"라고 뜨거운 반응을 보였다.

이후 방송에서는 전현무가 실제로 공연장을 찾아 원진아의 연극을 관람한 뒤 함께 기념사진을 촬영한 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com