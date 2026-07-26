"30년전 지갑에 현금만 1억 5천" 이창훈, '슈퍼카' 타던 '강남 큰손' 클라스 ('당신이 아픈사이')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이창훈이 전성기 시절 지갑에 1억5,000만 원 상당의 수표를 넣고 다녔던 일화를 공개했다.

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26일 방송된 MBN '당신이아픈사이'에서는 배우 이창훈이 출연했다.

이날 이창훈은 '강남 큰손이었다더라'는 말에 "당시 슈퍼카를 타고 다니는 사람이 나와 윤정수였다"라며 "스포츠카가 지나가면 '윤정수다', 또 다른 차가 나타나면 '이창훈이다'라고 할 정도였다"라고 회상했다.

이어 "K본부 전속으로 오면서 11년 동안 한 번에 드라마 100회 계약을 했다"라며 전성기 시절을 떠올렸다.

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특히 톱스타였던 이창훈은 계약 방식도 달랐다. 이창훈은 "일반 출연자들과 달리 나는 선급으로 돈을 다 받았다. 100회 계약이면 100회 출연료를 미리 다 받을 때도 있었다"라면서 "당시 톱스타에게 계약금 명목으로 출연료를 선지급했다"라고 설명했다.

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또한 그는 "요즘은 광고 촬영을 하면 통장으로 입금되지만 그때는 촬영이 끝나면 현장에서 바로 수표를 줬다"며 "가장 기억나는 수표가 7,800만 원이었다. 30년 전 금액"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 "일을 너무 많이 하다 보니 은행 갈 시간도 없었다"라며 "수표를 그냥 지갑에 넣고 다녔다. 지갑에 보통 1억5,000만 원 정도는 들어 있었다"고 털어놔 출연진들을 놀라게 했다. 이창훈은 "30년 전 이야기다"라고 하자, MC들은 "더 대단한 거다"라고 말했다.

하지만 이창훈은 돈을 자신을 위해 쓰기보다 가족을 위해 사용했다고 밝혔다. 그는 "아버지가 내가 일곱 살 때 돌아가셨다"라며 "어머니가 1남 4녀를 홀로 키우셨다. 미용 기술도 배우고 식당도 하시면서 쉬지 않고 일하셨는데 쉰아홉 살에 고혈압과 급성 심근경색이 와서 일을 그만두셨다"고 말했다.

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이어 "그때 '어머니께 집을 사드려야겠다'라는 생각이 들었다"며 "그 돈으로 어머니 집을 마련해 드렸다. 당시 어머니가 주택을 좋아하셔서 60평짜리 주택에서 김치도 담그며 정말 행복해하셨다"고 전해 훈훈함을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com