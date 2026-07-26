[공식] 역시 '스릴러 퀸' 신민아…'눈동자', 150만 관객 돌파 쾌거

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '눈동자'가 개봉 이후 뜨거운 입소문에 힘입어 150만 관객을 돌파했다.

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26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화 '눈동자'가 이날 오전 11시 기준 150만 관객을 돌파했다. 개봉 첫날부터 관객들의 뜨거운 호평을 이끌어낸 '눈동자'는 긴장감 넘치는 전개와 배우들의 열연으로 꾸준한 흥행세를 이어왔다.

여기에 개봉 첫 주보다 둘째 주에 오히려 더 많은 관객을 동원한 데 이어, 2025년 화제작 '노이즈'보다 이틀 빠른 속도로 누적관객수 100만 명을 돌파하며 흥행에 청신호를 켰다. 무엇보다 '눈동자'로 약 3년 만에 스크린에 복귀한 신민아는 점차 시력을 잃어가는 가운데 진실을 추적하고, 끝내 가려진 사실과 마주하며 예상을 뒤엎는 전개를 이끌어 올여름 관객들의 취향을 정조준, '스릴러 퀸'의 존재감을 입증했다.

한편 '눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com