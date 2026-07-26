[공식] '아바타: 물의 길'보다 빠른 속도…개봉 D-3 '스파이더맨4', 사전 예매량 50만 돌파

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 사전 예매량이 50만 장을 돌파하며 강력한 흥행 신드롬을 예고했다.

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26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 이날 오전 10시 4분 기준 사전 예매관객수 50만 559명을 기록했다.

이는 2022년 개봉해 천만 관객을 동원한 '아바타: 물의 길'이 개봉 3일 전 오후 11시 기준 사전 예매관객수 50만 541명을 넘은 속도보다 빠른 결과다. 앞선 세 편의 '톰스파' 시리즈가 모두 700만 관객을 돌파한 만큼, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 새롭게 써 내려갈 흥행 기록에 뜨거운 관심이 모아지고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 지난 19일 전체 예매율 1위에 등극한 뒤, '톰스파' 3부작의 동시기 사전 예매량을 모두 뛰어넘으며 남다른 흥행 저력을 드러냈다. 이어 개봉 7일 전인 22일에는 올해 개봉작 가운데 가장 빠르게 사전 예매량 31만 장을 돌파했으며, 8일 연속 전체 예매율 1위의 자리를 굳건히 지키고 있다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com