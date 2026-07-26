제니 맞아? 화장 지우니 딴사람 같네...민낯에 질끈 묶은 머리 '반전 매력'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 블랙핑크 제니가 꾸밈없는 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

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제니는 26일 "쉬는 날에는 방해받기 싫어"라며 휴일을 보내는 근황을 전했다.

제니는 화려한 무대 의상과 짙은 메이크업 대신 편안한 차림으로 여유로운 시간을 즐기고 있었다.

긴 머리를 자연스럽게 질끈 묶고 민낯에 가까운 내추럴한 얼굴로 카메라를 응시한 그는 꾸미지 않아도 돋보이는 청초한 비주얼을 자랑했다.

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또한 티셔츠와 카고 팬츠를 매치한 캐주얼한 스타일링으로 특유의 힙한 분위기를 완성했다.

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무대 위 강렬한 카리스마와는 또 다른 편안하고 자연스러운 매력이 고스란히 담기며 팬들의 관심을 모았다.

한편 제니는 활발한 글로벌 활동을 이어가고 있다. 블랙핑크 멤버들과 월드투어를 소화하는 동시에 솔로 아티스트로서도 행보를 이어가고 있는 그는 오는 8월 24일 오후 1시 국내외 주요 음원 사이트를 통해 새 솔로 싱글 'Less than a Lover'?를 발매하며 팬들과 다시 만날 예정이다.

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shyun@sportschosun.com