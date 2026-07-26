전현무, "이영표 죽일 거야!" 멕시코서 결국 충돌...강제 러닝에 터졌다 (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무와 이영표가 멕시코에서 극과 극 러닝 철학으로 티격태격 '77 프렌즈' 케미를 선보인 가운데, 하루 종일 이어진 '영표 투어' 끝에 전현무의 분노가 폭발한다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하'사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 6.0%를 기록하며 215주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(26일) 방송되는 '사당귀'에서는 동갑내기 친구인 '77 프렌즈' 전현무와 이영표의 멕시코 야외 러닝 현장이 공개된다. 이른 아침부터 전현무, 양준혁, 정호영을 공원으로 소환한 이영표는 멕시코에서 가장 의미 있는 하루를 설계해 주겠다고 호기롭게 나선다.

'영표 투어'의 첫 번째 코스는 다름 아닌 아침 러닝. 이영표가 "삶은 러닝으로 시작하는 삶과 그렇지 않은 삶으로 나뉜다"라며 러닝 예찬론을 펼치자, 전현무는 "우리는 그렇지 않은 삶을 선택한 사람들"이라고 철벽을 친다. 하지만 이영표는 들은 체도 하지 않은 채 "가볍게 5km만 뛰자

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라고 제안하고, 전현무는 "뛰는 게 너무 싫다"며 투덜거리면서도 친구 이영표를 따라 달리기 시작한다.

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울며 겨자 먹기로 러닝을 마친 후 앓는 소리를 내는 세 사람에게 이영표는 "아침을 가르는 기분 상쾌하죠?"라며 행복을 강요해 폭소를 유발한다. 한술 더 떠 "러닝을 하면 고통스럽지만, 멈추면 고통이 사라지고 감사함을 느끼게 된다"라며 기적의 '러닝 감사 이론'을 설파하자, 지칠 대로 지친 전현무는 "고통이 멈춰야 감사한데 고통이 안 멈춰"라며 억울함을 토로한다. 끝까지 아랑곳하지 않는 이영표의 마이웨이 태도에 전현무는 "남의 말을 듣지를 않는다. 자기 얘기만 한다"라며 분노를 폭발한다고.

그런가 하면 대한민국 야구계의 전설 양준혁이 '양신'으로 거듭나게 된 숨겨진 비화(?)가 밝혀져 눈길을 끈다. 전현무가 "양준혁은 야구선수 시절에도 빠르게 뛰기 싫어서 홈런 친 사람"이라고 폭로하는 것.

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전현무가 "도루하기 싫어서 홈런 친 거다"라고 덧붙이자 양준혁 역시 "많이 뛰어도 1루까지 27m만 뛰면 된다"라며 순순히 인정해 웃음을 자아낸다.

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한편, 이날 러닝을 시작으로 하루 종일 빡센 '영표 투어'에 시달린 전현무는 결국 참았던 분노를 터뜨리며 연신 "이영표 죽일 거야!"를 외쳤다는 후문. '77 프렌즈'로 하나된 전현무와 이영표의 우정에 찾아온 위기가 어떤 결말을 맞을지, 두 사람의 티키타카 동갑 케미는 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

shyun@sportschosun.com