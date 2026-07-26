효연, 실물 미모 진짜 이렇다고? 예뻐도 너무 예쁘네

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 소녀시대 멤버 효연이 눈부신 비주얼과 남다른 분위기로 시선을 사로잡았다.

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효연은 지난 25일 개인 계정에 "Gogogogogogo"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 효연은 청바지에 니트를 매치한 스타일링으로 감각적인 매력을 뽐냈다.

자연스럽게 드러난 허리 라인과 군살 없는 몸매는 물론, 자신감 넘치는 포즈와 독보적인 아우라가 팬들의 감탄을 자아냈다.

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평소 꾸준한 운동과 철저한 식단 관리로 자기관리에 힘쓰는 것으로 알려진 효연은 과거 약 9kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

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당시 그는 비결로 '16시간 간헐적 단식'을 꼽았다. 간헐적 단식은 일정 시간 동안 식사를 제한하고 공복 시간을 유지하는 방식으로, 시간 제한 식사법이나 일주일 중 일부만 섭취를 제한하는 다양한 형태로 실천되고 있다.

한편 효연은 유튜브 채널 '효연의 레벨업'을 통해 팬들과 활발히 소통하며 일상과 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

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tokkig@sportschosun.com