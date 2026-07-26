[인터뷰①]'김부장' 주상욱 "'감독님 왜 저러시지' 했는데…'김부장' 전후로 나뉠 것 같다"

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주상욱이 '김부장'을 배우 인생의 새로운 변곡점으로 꼽았다.

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주상욱은 최근 HB엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "감독님 말씀대로 제 배우 인생도 '김부장' 전과 후로 나뉠 것 같다"고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 빠른 전개와 강렬한 액션, 배우들의 열연에 힘입어 큰 사랑을 받았다.

주상욱은 극 중 용역 깡패 출신으로 건설사 회장 자리에 오른 절대 권력자 주강찬 역을 맡았다. 돈과 폭력을 앞세워 원하는 것을 손에 넣는 잔혹한 악인이지만, 딸 주혜리(유지안)에게만큼은 맹목적인 애정을 쏟는 인물이다. 주상욱은 차갑게 가라앉은 눈빛과 절제된 말투로 데뷔 후 첫 정통 악역을 완성하며 연기 변신에 성공했다.

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앞서 이승영 감독은 제작발표회에서 주상욱의 배우 인생이 '김부장' 전과 후로 나뉠 것이라고 자신한 바 있다.

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주상욱은 당시를 떠올리며 "제작발표회 때는 감독님 말씀을 듣고 사실 조금 놀랐다. 속으로 '왜 저러시지?'라는 생각도 했다"며 웃었다.

실제로 작품을 마친 뒤에는 감독의 말이 틀리지 않았다고 느꼈단다. 주상욱은 "앞으로의 행보가 어떻게 될지는 아직 모르지만, 연기적인 부분에서도 '김부장' 전과 후가 될 것 같다"며 "감독님 말씀이 틀리지 않았다는 생각이 든다"고 했다.

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이어 "드라마가 잘돼서 우리 모두 행복할 거라고 믿었고, 저 역시 너무나 행복한 시간을 보내고 있다. 다만 이 정도까지 큰 사랑을 받을 것이라고는 예상하지 못했다. 그래서 더 좋고 감사하다"고 말했다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

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그동안 주상욱은 신사적이고 젠틀한 실장님부터 선 굵은 왕, 따뜻한 남편과 아버지까지 주로 믿음직하고 반듯한 이미지의 인물들을 연기해왔다. 그러나 '김부장'에서는 사람의 목숨마저 손쉽게 지우는 냉혹한 빌런으로 변신해 그간 보여주지 않았던 새로운 얼굴을 꺼냈다.

주상욱은 "제가 오랫동안 비슷한 이미지를 가지고 있었고, 대중도 저를 비슷한 방향으로 생각하셨던 것 같다"며 "이번 작품을 통해 전혀 다른 모습을 보여드렸고, 저를 바라보는 시선도 달라질 수 있을 것 같다"고 짚었다.

이어 "배우들은 매 작품 새로운 모습을 보여드리려고 많은 노력을 한다. 그런 의미에서 '김부장'은 제게 분명한 터닝포인트가 된 작품"고 밝혔다.

'김부장'의 기록적인 흥행은 빠른 속도감과 현재의 콘텐츠 소비 방식이 맞아떨어진 결과라고 분석했다.

주상욱은 "저도 드라마와 영화를 보지만, 요즘에는 콘텐츠를 빠르게 보는 편이다. 20분이나 30분짜리 편집 영상을 보면 한 편을 다 본 것 같은 느낌이 들기도 한다"며 "그마저도 지루하면 돌려서 보는 시대"라고 말했다.

이어 "'김부장'은 촬영과 편집 모두 지루할 틈 없이 빠르다. 이런 속도감이 요즘 사회 분위기나 시청자들의 콘텐츠 소비 방식과 잘 맞아떨어진 것 같다"고 짚었다.

그러면서도 작품의 흥행 가능성은 예상했지만, 기록적인 성적까지는 상상하지 못했다고.

주상욱은 "시청률이 두 자릿수는 넘을 것 같다는 생각은 했다. 그런데 이런 기록적인 시청률을 써 내려갈 줄은 상상하지 못했다"며 "시청자들이 이렇게까지 열광해주셔서 너무 감사하다"고 했다.

시청자들이 악역 주강찬을 두고 '멋있다'고 평가한 것에도 감사한 마음을 전했다.

주상욱은 "주강찬을 보고 멋있다고 해주신 분들께 정말 감사하다. 악역인데도 많은 칭찬을 해주셔서 기분이 좋았다"고 전했다.

이어 "감사하다는 말 외에도 이번 기회를 통해 많은 것을 느꼈다. 캐릭터를 바라보는 생각과 연기에 대한 태도도 다시 한번 돌아보게 됐다"며 "다음에 어떤 작품과 인물로 찾아뵙더라도 응원해주시고 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com