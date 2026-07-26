[인터뷰②]'김부장' 주상욱 "빌런 주강찬 멋있다고?…사우나신 위해 술 참았다"

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주상욱이 정통 악역에 도전한 소감을 밝혔다.

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주상욱은 최근 HB엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "실제 아버지인 나로서는 주강찬 이해 못 한다"라며 "그래도 멋있다는 반응에 의아했다"라고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 지루할 틈 없는 전개와 통쾌한 액션, 배우들의 강렬한 연기로 시청자들의 호응을 얻었다.

주상욱은 극 중 용역 깡패 출신의 건설사 회장 주강찬 역을 맡았다. 돈과 폭력, 권력으로 세상을 움직이는 냉혹한 야심가로, 자신의 딸을 위해서라면 살인도 서슴지 않는 뒤틀린 부성애를 지닌 인물이다.

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주상욱은 작품을 선택할 당시부터 이미지 변신을 목표로 삼지는 않았다고 했다.

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"악역이라는 이야기를 듣고 원작 웹툰을 볼 때도 고민은 있었다"는 주상욱은 "하지만 이 작품으로 이미지 변신을 해야겠다는 생각보다는 주강찬이 이 드라마 안에서 어떻게 자기 옷을 입을 수 있을지를 고민했다"고 말했다.

이어 "작품의 결과까지 좋아서 이미지 변신이라는 측면에서는 대성공이라고 생각한다"며 "보시는 분들이 '주상욱이 저런 것도 하고 있어?'라고 의아해하고 새롭게 평가해주시는 것이 너무 좋았다"고 했다.

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'자이언트'와 '태종 이방원' 등에서도 강렬한 인물을 연기했지만, 주강찬과는 결이 다르다고 선을 그었다.

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주상욱은 "그동안 '나쁜 놈'이라고 명확하게 규정할 수 있는 역할은 없었다. '자이언트'나 '태종 이방원'을 보시고 '그것도 악역 아니냐'고 말씀하시는 분들은 있지만, 이번에는 달랐다"고 설명했다.

이어 "'범죄도시'에 반드시 강력한 빌런이 등장하는 것처럼, 주강찬은 작품에서 분명하게 악을 담당하는 인물이었다. 그런 정통 악역은 처음"이라고 말했다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

그럼에도 주강찬을 이해하기 위한 출발점으로 '부성애'를 선택했다. 주상욱은 "저와 주강찬의 출발점은 같다. 저 역시 딸이 해달라는 것은 해주고 싶고, 딸을 위해서라면 못 할 것이 없다는 마음이 있다"며 "다만 주강찬의 방식은 완전히 잘못됐다"고 짚었다.

이어 "그 방식은 연기하는 저로서도, 실제 아버지인 저로서도 공감할 수 없다. 제가 그 행동을 이해한다면 그것도 잘못된 것"이라며 "다만 작품 속 주강찬이라는 인물이라면 충분히 그렇게 행동할 수 있다고 생각했다. 그래서 악역이라고 부르는 것 같다"고 했다.

주강찬의 잔혹함을 가장 선명하게 보여준 장면으로는 딸 주혜리와의 대화를 꼽았다.

극 중 주강찬은 딸이 사람을 해쳤다는 사실을 알고도 잘못을 꾸짖기는커녕 "그렇게 죽이고 싶었으면 아빠한테 죽여달라고 해야지"라며 "죽은 건 확인했니?"라고 묻는다.

주상욱은 "보통 아버지라면 딸이 그런 일을 했을 때 잘못을 혼내고 해결하려고 노력해야 한다. 그런데 주강찬은 생각 자체가 다르다. 딸을 달래면서 시체를 확인했는지부터 묻는다. '주강찬은 이런 사람이구나'를 단번에 보여주는 장면이었다"고 설명했다.

이어 "금이빨의 치아를 뽑은 장면도 주강찬이 어떤 삶을 살아왔는지를 보여준다. 용역 깡패에서 회장 자리까지 올라가는 동안 그보다 더 많은 악행을 저질렀을 것"이라고 말했다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

악역은 욕을 먹어야 성공한 것이라는 반응에도 만족했다. 주상욱은 "수많은 댓글 중에서 '주강찬 멋있다'는 반응이 기억에 남는다. '뭐가 멋있는 거지? 그냥 주상욱을 멋있다고 하는 건가?' 싶어 의아하기도 했다"고 웃었다.

이어 김부장에게 무참히 맞는 장면을 언급하며 "저도 이 정도까지 맞을 줄은 몰랐다. 그런데 시청자들이 '너는 맞아도 싸다', '아직 덜 맞았다'고 하시더라. 계획대로 흘러가는 것 같아 좋았다"고 말했다.

특히 기억에 남는 칭찬도 있었다. 주상욱은 "'맞는 걸 저렇게 잘할 수 있느냐', '보통 연기력으로는 저렇게 리얼하게 맞을 수 없다'는 댓글이 있었다"며 "연기를 잘한다는 이야기가 배우에게는 최고의 칭찬이다. 맞는 연기에 대해 칭찬받은 것이 신선하기도 했고 감사했다"고 전했다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

무엇보다 옷을 벗은 채 김부장과 맞붙는 사우나 액션신을 위해서는 촬영 전부터 운동과 식단 관리에도 공을 들였다.

주상욱은 "옷도 벗어야 했고, 맞는 장면에서 도대체 어떻게 맞기만 해야 하는지, 무엇을 더 해야 하는지 고민이 많았다"며 "운동도 하고 식단 관리도 했는데, 술을 좋아하는 저로서는 보통 일이 아니었다. 정말 힘들었다"고 밝혔다.

이어 "준비할 시간이 한 달 정도 부족했다. 평소에 관리를 했어야 하는데, 시험 날짜가 다가오면 벼락치기하는 것처럼 촬영을 앞두고 급하게 관리했다"며 "조금만 시간이 더 있었으면 더 잘할 수 있었을 것 같다"고 아쉬워했다.

평소 좋아하던 술도 크게 줄였다. 주상욱은 "완전히 금주하려고 했지만 쉽지는 않았다. 평소 100일 동안 50~60번 술을 마셨다면, 그때는 10번도 마시지 않았다"며 "술자리에 가서도 물만 마셨다. 살면서 처음이었다. '나도 할 수 있구나' 싶었다"고 웃었다.

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com