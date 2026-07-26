[인터뷰③]'김부장' 주상욱 "소지섭에 편안하게 맞았다…윤경호 묵언수행, 나 때문? 미안하다"

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주상욱이 '김부장' 배우들과의 호흡을 자랑했다.

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주상욱은 최근 HB엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "소지섭은 대한민국 최고의 액션배우다. 액션신에서 편안하게 맞았다"라며 "윤경호의 묵언수행이 설마 나 때문인지 몰랐다. 경호야, 미안하다"라고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 빠른 전개와 묵직한 액션, 배우들의 탄탄한 연기 호흡으로 높은 관심을 받았다.

주상욱은 극 중 용역 깡패 출신의 건설사 회장 주강찬 역을 맡았다. 극 후반부에는 김부장과 처음으로 정면충돌해 무자비하게 제압당하고, 피투성이가 된 채 무릎을 꿇는 등 처절한 액션을 선보였다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

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주상욱은 상대 배우인 소지섭을 향해 "대한민국 최고의 액션배우"라고 치켜세웠다.

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"함께한 배우들이 모두 연기를 잘하는 분들이다"는 주상욱은 "특히 김부장님, 소지섭 형은 대한민국 최고의 액션배우"라며 "연기도 그렇고 액션도 그렇고 잘하는 사람과 함께하면 모든 과정이 쉬워지는 것 같다"고 말했다.

이어 "연기를 잘하는 사람과 호흡하면 저절로 제 연기도 느는 느낌이 있다. 액션도 마찬가지"라며 "너무 수월하게 촬영했고, 편안하게 맞았던 것 같다"고 너스레를 떨었다.

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제작발표회에서 시작된 윤경호의 '묵언수행' 공약도 기억에 남는 에피소드로 꼽았다. 앞서 주상욱은 제작발표회에서 말이 많은 윤경호를 겨냥해 시청률 공약으로 묵언수행을 제안했고, 윤경호는 실제 방송 2회 만에 공약을 이행했다.

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주상욱은 "나중에 제작발표회를 다시 돌려봤다. 정말 저 때문에 묵언수행을 하게 된 것인지 궁금했다"며 "박경림 씨가 잘 정리해주셔서 저도 나름 재미있게 이야기하려고 했는데, 경호 형이 실제로 공약을 이행할 줄은 몰랐다"고 웃었다.

이어 "공약은 작품이 잘되면 좋겠다는 마음으로 한 것인데 2회 만에 이행하게 돼 행복했다. 정작 경호 형은 공약을 하고도 왜 해야 하는지 잘 이해하지 못하더라"며 "곧 만나는데 다시 한번 사과하겠다. 경호 형을 인터뷰하게 되면 꼭 물어봐 달라"고 말했다.

그러면서 "미안하다, 경호야"라고 유쾌하게 사과했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com