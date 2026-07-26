[인터뷰④]'김부장' 주상욱 "♥차예련, 나 맞는 모습 보고 걱정…누구보다 응원해준 내 편"

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주상욱이 '김부장'을 본 아내 차예련의 반응을 전했다.

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주상욱은 최근 HB엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "주강찬이 나쁜 짓을 해도 아내는 '너무 심하게 때린 거 아냐'라고 하더라"며 "누구보다 작품의 흥행을 즐거워하고 응원해준 사람이 아내"라고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 주상욱은 용역 깡패 출신 건설사 회장 주강찬 역을 맡아 데뷔 후 첫 정통 악역에 도전했다.

주강찬은 자신의 목적을 위해 타인의 목숨까지 서슴없이 빼앗는 냉혹한 빌런이다. 그러나 딸 주혜리(유지안)에게만큼은 한없이 다정하고 맹목적인 사랑을 보이는 인물로, 선한 얼굴 뒤에 숨은 광기를 보여줬다.

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주상욱과 차예련은 2017년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 어린 딸은 작품을 보지 못했지만, 차예련은 남편의 새로운 연기 변신을 누구보다 가까이에서 지켜봤다.

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주상욱은 "딸은 아직 나이가 어려서 드라마를 보지 못했다. 아내는 작품 전체를 재미있게 즐기며 봤다"고 말했다.

이어 "아내가 대본을 처음부터 끝까지 모두 읽은 것은 아니고, 제가 잠깐씩 나오는 장면을 중심으로 봤을 수도 있다"며 "주강찬이 아무리 나쁜 짓을 하더라도 아내는 제 편이긴 하더라"고 웃었다.

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극 중 주강찬은 김부장에게 무참히 제압당해 피투성이가 되고, 결국 무릎까지 꿇으며 굴욕을 맛봤다. 시청자들은 그동안 악행을 일삼았던 주강찬을 향해 "더 맞아야 한다"는 반응을 보였지만, 차예련의 시선은 달랐다.

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주상욱은 "제가 맞는 장면을 보더니 아내가 '저거 너무 심하게 때린 것 아니야?'라고 하더라"며 "작품을 온전히 바라보기보다는 남편을 보는 개인적인 감정이 들어간 것 같다"고 말했다.

이어 "그래도 역시 아내는 제 편이라는 생각이 들었다"며 흐뭇해 했다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

작품 속 주강찬의 충직한 오른팔인 남 실장도 부부 사이의 유쾌한 유행어가 됐다.

주상욱은 "집에서 제가 장난으로 뭔가를 이야기하면 아내에게 '남 실장 부른다'고 말하기도 한다"며 "주강찬의 대사나 설정을 가지고 장난을 많이 친다"고 했다.

배우인 차예련 역시 남편의 첫 악역 도전과 작품의 흥행을 누구보다 기뻐했다고. 주상욱은 "주변에서도 작품이 잘됐다고 많이 축하해주셨지만, 누구보다 가장 즐거워한 사람은 아내였다"며 "늘 가장 가까이에서 응원해주고, 이번 작품도 재미있게 봐줬다"고 고마움을 전했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com