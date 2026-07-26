[인터뷰⑤]'김부장' 주상욱, 시즌2는 주강찬 쌍둥이?…"감독님이 점 찍고 나오래요"

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주상욱이 '김부장' 시즌2 출연 가능성에 대해 이야기했다.

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주상욱은 최근 HB엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "감독님이 시즌2에서 점 찍고 쌍둥이로 나오라고 하셨다"라고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 빠른 전개와 통쾌한 액션, 배우들의 열연으로 뜨거운 반응을 얻으며 시즌2에 대한 기대도 높였다.

주상욱은 극 중 용역 깡패 출신의 건설사 회장 주강찬 역을 맡아 데뷔 후 첫 정통 악역에 도전했다. 냉혹한 카리스마와 뒤틀린 부성애, 벼랑 끝에서 무너지는 권력자의 처절함까지 폭넓게 그려내며 배우 인생의 새로운 얼굴을 보여줬다.

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그런가 하면, 최종회에서 주강찬은 김부장 일행에게 제압당한 뒤 주학건설의 비리까지 드러나며 몰락했다. 악행의 대가를 치른 만큼 시즌2에서 그의 재등장은 쉽지 않은 상황이다.

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이에 시즌2 이야기에 궁금증이 커지고 있다. .주상욱은 "감독님께 '시즌2 준비하셔야죠'라고 하면 감독님이 '나는 못할 것 같다. 우리 주강찬이 해야지'라고 하셨다"며 "그러면서 제게 점을 찍고 주강찬의 쌍둥이 동생으로 나오라고 하시더라"고 말했다.

이어 "그 말을 듣고 확신했다. 시즌2에 나는 확실히 없구나 싶었다"고 웃었다.

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주강찬의 재등장에는 현실적인 생각도 밝혔다. 주상욱은 "시즌2에 또 주강찬이 나오면 시청자들이 '지겹다'고 하실 것 같다"며 "같은 방식으로 다시 등장하는 것은 작품에도 큰 도움이 되지 않을 것 같다"고 말했다.

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다만 카메오 출연에는 열려 있었다. 주상욱은 "주강찬이 완전히 죽지 않았다고 생각하고, 어딘가에서 살아 있는 채 멀리서 김부장을 바라보는 정도라면 재미있을 것 같다"며 "그런 식으로라도 다시 작품의 일원이 될 수 있다면 행복할 것 같다"고 했다.

시즌2에서 주강찬이 아닌 다른 캐릭터를 맡는다면 어떤 역할을 하고 싶은지를 묻자 "그렇다면 김부장"이라고 답해 웃음을 안겼다.

그러면서도 "사실 촬영하는 동안 다른 캐릭터를 해보고 싶다는 생각은 하지 않았다. 주강찬이라는 인물이 너무 재미있었다"며 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com