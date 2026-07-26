[SC인터뷰]주상욱, 첫 정통 악역 통했다…"'김부장'은 배우 인생 터닝포인트"(종합)

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] "감독님이 왜 저러시지 싶었는데, 그 말이 맞는 것 같아요."

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반듯한 실장님부터 선 굵은 왕, 따뜻한 남편과 아버지까지. 배우 주상욱을 설명해온 캐릭터다. 그런 주상욱이 이번에는 사람의 목숨마저 손쉽게 지우는 잔혹한 악인이 됐다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 주상욱은 용역 깡패 출신의 건설사 회장 주강찬을 연기했다. 돈과 폭력으로 원하는 것을 손에 넣는 냉혹한 권력자이자, 딸을 위해서라면 살인도 서슴지 않는 뒤틀린 부성애의 소유자다.

데뷔 후 첫 정통 악역이었지만, 주상욱은 차갑게 가라앉은 눈빛과 절제된 말투로 기존의 반듯한 이미지를 지워냈다. 냉혹한 카리스마부터 벼랑 끝에서 처절하게 무너지는 모습까지 그려내며 새로운 얼굴을 꺼낸 것.

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이승영 감독 또한 제작발표회에서 "주상욱의 배우 인생은 '김부장' 전과 후로 나뉠 것"이라고 자신한 바 있다. 당시에는 당황했다는 주상욱도 작품을 마친 뒤에는 감독의 말에 고개를 끄덕였다.

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주상욱은 "제작발표회 때 감독님 말씀을 듣고 속으로 '왜 저러시지?'라는 생각도 했다"고 웃으며 "앞으로의 행보가 어떻게 될지는 모르지만, 연기적인 부분에서도 제 배우 인생이 '김부장' 전과 후로 나뉠 것 같다. 감독님 말씀이 틀리지 않았다는 생각이 든다"고 밝혔다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

'김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기다. 빠른 전개와 강렬한 액션, 배우들의 열연으로 큰 사랑을 받았다.

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주상욱은 "드라마가 잘될 것이라는 믿음은 있었지만, 이 정도까지 큰 사랑을 받을 것이라고는 예상하지 못했다"며 "시청률이 두 자릿수는 넘을 것 같다고 생각했지만, 기록적인 성적을 써 내려갈 줄은 상상하지 못했다"고 말했다.

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

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흥행과 함께 주상욱의 연기 변신에도 호평이 쏟아졌다. 그동안 '자이언트'와 '태종 이방원' 등에서 강렬한 인물을 연기했지만, 분명하게 악을 담당하는 인물은 주강찬이 처음이었다.

주상욱은 "그동안 '나쁜 놈'이라고 명확하게 규정할 수 있는 역할은 없었다. '자이언트'나 '태종 이방원'도 악역 아니냐고 하시지만, 이번에는 달랐다"고 말했다.

이어 "'범죄도시'에 반드시 강력한 빌런이 등장하는 것처럼, 주강찬은 작품에서 분명하게 악을 담당하는 인물이었다. 그런 정통 악역은 처음"이라고 설명했다.

처음부터 이미지 변신만을 목표로 삼은 것은 아니었다. 주상욱은 "이 작품으로 이미지 변신을 해야겠다는 생각보다는 주강찬이 드라마 안에서 어떻게 자기 옷을 입을 수 있을지를 고민했다"고 말했다.

그러면서 "결과까지 좋아서 이미지 변신이라는 측면에서는 대성공이라고 생각한다. 시청자들이 '주상욱이 저런 것도 하고 있어?'라고 의아해하고 새롭게 평가해주시는 것이 좋았다"고 했다.

오랫동안 굳어진 자신의 이미지도 돌아봤다. 주상욱은 "제가 오랫동안 비슷한 이미지를 가지고 있었고, 대중도 저를 비슷한 방향으로 생각하셨던 것 같다"며 "이번 작품을 통해 전혀 다른 모습을 보여드렸고, 저를 바라보는 시선도 달라질 수 있을 것 같다"고 말했다.

이어 "배우들은 매 작품 새로운 모습을 보여드리려고 노력한다. 그런 의미에서 '김부장'은 제게 분명한 터닝포인트가 된 작품"이라고 강조했다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

주강찬을 이해하기 위한 출발점은 부성애였다. 실제로도 딸을 둔 주상욱은 딸을 위해 무엇이든 해주고 싶은 마음까지는 이해했지만, 그 감정을 폭력과 살인으로 실현하는 방식에는 선을 그었다.

주상욱은 "저와 주강찬의 출발점은 같다. 저 역시 딸이 해달라는 것은 해주고 싶고, 딸을 위해서라면 못 할 것이 없다는 마음이 있다"며 "다만 주강찬의 방식은 완전히 잘못됐다"고 말했다.

이어 "그 방식은 연기하는 저로서도, 실제 아버지인 저로서도 공감할 수 없다. 제가 그 행동을 이해한다면 그것도 잘못된 것"이라며 "다만 작품 속 주강찬이라면 충분히 그렇게 행동할 수 있다고 생각했다"고 설명했다.

잔혹한 악인임에도 시청자들 사이에서는 주강찬이 멋있다는 반응이 나왔다. 주상욱은 "수많은 댓글 중에서 '주강찬 멋있다'는 반응이 기억에 남는다. '뭐가 멋있는 거지? 그냥 주상욱을 멋있다고 하는 건가?' 싶어 의아하기도 했다"고 웃었다.

극 후반 김부장에게 무참히 제압당하는 장면 역시 화제를 모았다. 그는 "저도 이 정도까지 맞을 줄은 몰랐다. 그런데 시청자들이 '너는 맞아도 싸다', '아직 덜 맞았다'고 하시더라. 계획대로 흘러가는 것 같아 좋았다"고 말했다.

특히 "'맞는 걸 저렇게 잘할 수 있느냐', '보통 연기력으로는 저렇게 리얼하게 맞을 수 없다'는 댓글이 있었다"며 "연기를 잘한다는 이야기가 배우에게는 최고의 칭찬이다. 맞는 연기에 대해 칭찬받은 것이 신선하고 감사했다"고 했다.

아내 차예련도 가장 든든한 시청자였다. 어린 딸은 아직 작품을 보지 못했지만, 차예련은 남편의 첫 정통 악역 도전과 작품의 흥행을 누구보다 가까이에서 지켜봤다.

주상욱은 "아내가 대본을 처음부터 끝까지 모두 읽은 것은 아니고, 제가 잠깐씩 나오는 장면을 중심으로 봤을 수도 있다"면서도 "주강찬이 아무리 나쁜 짓을 하더라도 아내는 제 편이긴 하더라"고 웃었다.

'김부장' 주상욱 스틸컷. 사진제공=SBS '김부장'

최종회에서 주강찬은 김부장 일행에게 제압당하고 주학건설의 비리까지 드러나며 몰락했다. 악행의 대가를 치른 만큼 시즌2에서 같은 모습으로 돌아오기는 쉽지 않은 상황이다. 다만 이승영 감독은 농담처럼 새로운 출연 방법을 제안했다고.

주상욱은 "감독님께 '시즌2 준비하셔야죠'라고 하면 감독님이 '나는 못할 것 같다. 우리 주강찬이 해야지'라고 하셨다. 그러면서 제게 점을 찍고 주강찬의 쌍둥이 동생으로 나오라고 하시더라"며 "그 말을 듣고 확신했다. 시즌2에 나는 확실히 없구나 싶었다"고 웃었다.

카메오 출연 가능성에는 문을 열어뒀다. 주상욱은 "주강찬이 완전히 죽지 않았다고 생각하고, 어딘가에서 살아 있는 채 멀리서 김부장을 바라보는 정도라면 재미있을 것 같다"고 답했다.

주상욱. 사진제공=HB엔터테인먼트

이처럼 주강찬은 마지막까지 악행의 대가를 치렀지만, 주강찬을 연기한 주상욱에게는 오랫동안 닫혀 있던 새로운 문을 열어준 계기가 됐다.

주상욱은 "이번 작품을 통해 캐릭터를 바라보는 생각과 연기에 대한 태도도 다시 한번 돌아보게 됐다"며 "다음에 어떤 작품과 인물로 찾아뵙더라도 응원해주시고 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com