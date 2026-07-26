"아빠 닮아 훈남이네" 유승준, 훌쩍 자란 근육질 몸 두 아들 공개..'붕어빵 이목구비'

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 유승준이 가족과 함께한 근황을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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유승준은 지난 26일 개인 계정에 "아름다운 날을 선물해 주셔서 감사하다 #family"라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 푸른 바다 위 요트에서 두 아들과 시간을 보내는 유승준의 모습이 담겼다.

수영복 차림의 세 사람은 카메라를 향해 포즈를 취한 모습. 탄탄한 체격과 선명한 근육질 몸매가 시선을 사로잡는다.

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특히 어느새 훌쩍 성장한 두 아들은 아버지를 닮은 또렷한 이목구비와 건장한 피지컬로 눈길을 끌었다.

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2004년 결혼한 유승준은 슬하에 사 남매를 두고 있다.

한편 유승준은 2002년 병역 의무를 이행하기 전 미국 시민권을 취득하면서 병역 기피 논란에 휩싸였고, 이후 대한민국 입국이 제한됐다. 2015년 재외동포(F-4) 비자 발급 거부 처분에 불복해 소송을 제기했으며, 현재도 관련 법적 다툼을 이어가고 있다.

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한국 입국 비자 발급을 둘러싼 세 번째 행정소송 항소심 선고는 오는 9월 예정돼 있다.

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tokkig@sportschosun.com