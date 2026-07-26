손태영, 출산 직후 회식간 ♥권상우에 폭발…"문자 한 통이면 됐는데"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 손태영이 결혼 초 권상우와 겪었던 현실적인 부부 갈등을 솔직하게 털어놨다.

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26일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "손태영 출산 직후 회식 간 권상우에 화낸 이유는?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 권상우는 "테슬라 X를 바꿨다"라고 하자, 손태영은 "나 몰래 차를 또 바꿨다"라며 황당해했다. 이어 "이 분은 내가 한국 가면 차가 바뀌어 있다"라며 "맨날 손태영을 위해서 바꿨다고 하는데 결론적으로는 다 본인이 타고 싶은 차다"라고 폭로해 웃음을 안겼다. 그러면서 "나한테 의논 한마디도 안 한다"며 "이러다가 나중에는 집도 바꾸는 거 아니냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

손태영은 결혼 초 있었던 갈등도 솔직하게 털어놨다. 그는 "(10년 전)리호를 낳고 집에 있는데 남편은 회식이 있었다"라면서 "밤 10시, 11시까지 온다고 했는데, 이미 11시는 넘었다. 그러면 '내가 몇 시까지 들어갈 것 같다'라고 문자만 보내주면 되는데 문자도, 전화도 없고 12시 넘어서 왔다"라고 당시를 떠올렸다.

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이어 "우리가 가끔 안 맞는 게 있다는 거다"라면서 "나의 요점은 늦더라도 연락을 해달라는 거다. 근데 남편은 '그래서 내가 회식을 하는 게 그렇게 싫냐'고 하더라"라고 말했다. 이에 눈치를 보던 권상우는 "공소시효 지난 이야기다"라며 멋쩍은 미소를 지었고, 손태영 역시 웃음을 터뜨리며 결혼 17년 차 부부다운 현실적인 입담으로 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군과 딸 리호 양을 두고 있으며, 현재 유튜브 채널을 통해 미국 뉴저지에서의 가족 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

anjee85@sportschosun.com