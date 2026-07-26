'위고비 중단' 신동, '비만 유전자' 이겨냈다...5개월만에 37kg 뺀 속사정

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 자신이 겪어온 다이어트 경험을 털어놓으며 "비만 유전자는 확실히 있다"고 주장해 눈길을 끌었다.

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지난 25일 채널A 공식 SNS에는 '전현무계획4'에 출연한 신동 전현무 곽준빈이 대화를 나누는 모습이 공개됐다.

'물만 마셔도 살 찌는 과학적 근거'라는 제목의 영상에서 곽준빈은 신동에게 "살이 쪘을 때 가장 큰 원인이 뭐였냐"라고 질문했다.

이에 신동은 "내가 이건 솔직히 얘기할 수 있다. '비만 유전자'는 확실히 있다"며 요요 현상을 여러 차례 겪었던 자신의 경험을 바탕으로 체질의 영향을 강조했다.

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이어 그는 "우리 셋이 똑같이 먹어도 셋 중 누군가는 더 살이 찐다"고 말하며 사람마다 체질이 다를 수 있다고 설명했다.

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곽준빈이 "우리 셋은 비슷하지 않냐"고 되묻자 신동은 "아니다. 내가 제일 셀 거다. 난 진짜 생각보다 진짜 안 먹는다"고 답했다.

이를 듣던 전현무 역시 "인정"이라고 맞장구를 치며 신동의 평소 식사량에 공감하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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신동은 그동안 여러 차례 다이어트와 요요를 반복해온 사실을 솔직하게 공개해 왔다. 특히 최근에는 체중 감량 과정과 건강 관리법을 꾸준히 공유하며 많은 관심을 받고 있다.

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앞서 신동은 비만 치료제 위고비를 사용해 다이어트를 시작했지만 기대했던 만큼의 변화를 느끼지 못해 사용을 중단했다고 밝힌 바 있다. 이후 식습관 개선과 운동 등 생활 습관을 바꾸는 방식으로 체중 감량에 도전했고, 약 5개월 만에 37kg을 감량하는 데 성공했다고 전해 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com