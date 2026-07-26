이창훈, 16살 어린 송혜교와 '순풍' 시절 열애설 해명…"우는 장면 연습하다 와전"('당신이 아픈 사이')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 이창훈이 '순풍산부인과' 시절 송혜교와의 열애설 전말을 25년 만에 공개했다.

Advertisement

26일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 이창훈이 출연했다.

이날 이창훈은 자신의 극복 키워드인 '경계령'에 대해 "여배우들이 나한테 못 오게 매니저들이 막았다"고 말해 사연에 궁금증을 자아냈다.

그는 "처음 작품 시작했을 때 '엄마의 바다'에서 고소영 씨와 호흡을 맞췄고, 이후 심은하 씨, 김희선 씨, 이영애 씨 등 당대 최고의 여배우들과 작품을 했다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "특히 '순풍산부인과' 할 때 송혜교 씨와 소문이 많았다"라면서 "당시 둘이 우는 장면이 있었다. 당시 고등학생이었던 송혜교와 둘이서 차 안에서 연습하고 있었는데, 울길래 다독여준 걸 보고 사귄다고 와전돼서 스캔들이 났다"라고 해명했다.

Advertisement

그러면서 "그때부터 여배우들 사이에서도, 매니저들 사이에서도 '이창훈만 조심하면 된다'는 이야기가 돌았다"며 "드라마를 35편 정도 찍었는데 30편이 멜로였다. 스캔들이 30개 났다"고 밝혔다.

이에 MC들은 "진짜 한 번도 없었냐"고 물었고, 이창훈은 "30개 중 두 개 정도는 진짜였다"라고 솔직하게 인정했다. 그는 "나도 일반 대학생 만나고 싶었다. 근데 바빠서 만날 시간이 없었다"라면서 "서로 혼자이다 보니 위로해 주고 챙겨주다가 어느 순간 좋아하게 되는 경우도 있었다"고 털어놨다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com