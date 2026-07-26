홍현희, 11kg 감량 후 딴 사람 됐네…49kg 수영복 자태 "숨만 잘 쉬어도 살 빠져"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 홍현희가 11kg 감량 후 늘씬한 수영복 자태를 뽐냈다.

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홍현희는 24일 자신의 SNS를 통해 "많이 행복하네"라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 하와이 해변에서 아들 준범 군과 함께 물놀이를 즐기며 힐링 가득한 시간을 보내고 있는 홍현희의 모습이 담겨있다.

아름다운 풍경을 카메라에 담으며 환한 미소를 짓고 있는 홍현희. 표정에서 여행의 행복과 함께 그녀만의 러블리함이 담겨있어 눈길을 끈다.

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홍현희는 머리를 자연스럽게 묶고 선글라스를 착용한 채 내추럴한 스타일을 선보였다. 옅은 메이크업에도 한층 또렷해진 이목구비와 밝은 미소가 돋보였다.

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특히 심플한 블랙 수영복을 입고 11kg 감량 후 한눈에 봐도 군살 없는 늘씬한 몸매를 자랑하고 있어 시선을 사로잡았다. 이어 그는 "숨만 잘쉬어도 살 빠진다는 말 무슨 말인지 알겠다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

앞서 홍현희는 최근 11kg 감량에 성공한 뒤 꾸준한 운동과 식단으로 49kg을 유지 중이다. 특히 홍현희는 여행 중에도 단백질을 챙기고 오이를 먹는 등 건강한 식습관을 유지하는 모습으로 화제를 모았다.

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한편, 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 지난 2018년 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 홍현희는 다양한 프로그램과 유튜브 채널을 통해 다양한 모습을 공개하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com