김승현 母, 손녀 출가 후 건강 이상 호소 "외롭고 우울, 유산은 수빈이에게"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현의 어머니가 건강 이상을 고백했다.

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26일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '혼자 너무 외롭고 자식들이 보고 싶어 아픔을 호소하는 백여사님..'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

장정윤은 "어머님이 어디가 아프시다고 한다"며 김승현의 어머니네로 향했다. 김승현은 "다리 관절이 안 좋으시다더라"라고 언급했고 장정윤은 "장마철이다. 비가 오면 원래 여자들은 여기저기 쑤시다. 출산을 하고 나니까 저도 비오면 많이 쑤신다. 제가 보기엔 어머님이 수빈이가 출가를 하고 외로우신 거 같다. 외로우신 게 분명히 있고 우울하신 것도 있는 거 같다"고 밝혔다.

김승현은 "자식들이 관심이 제일 중요하지 않을까"라고 밝혔고 장정윤은 "맨날 집에서 요리하시고 하다 보니까 몸도 안 좋으신데 기분도 안 좋으신 거 같다"며 칼국수를 포장해 집으로 향했다.

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골반, 허벅지 통증을 호소한 어머니는 "허벅지가 결려서 병원에 갔는데 석회가 꼈다더라. 도수치료하고 주사 맞고 약 지어서 먹고 있다"며 "주사를 맞았는데 실수를 했다. 엉덩이가 시퍼렇다"고 토로했다.

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어머니는 "승현이가 울려나? 내가 가면?"이라고 토로했고 장정윤은 "어머니 아직 젊으시다. 요즘 80대도 젊다"고 선우용여를 언급하며 어머니를 달랬다.

어머니는 "그 사람은 돈이 많다"고 했지만 장정윤은 "어머니도 많으시지 않냐"고 밝혔다. 이에 어머니는 "내 돈은 모자 속에 있다. 수빈이만 안다. 만약에 아파서 아무때나 사람이 갈 수 있지 않냐. 수빈이 앉혀놓고 할머니가 만약에 가더라도 금고를 하나 사려했는데 안 사고 모자 속에 넣어놨다. 통장이고 뭐 다 거기 있다. 내가 아프면 네가 가지라고 수빈이한테만 얘기했다. 왜냐면 사람 일은 모르니까"라고 털어놨다. 이에 김승현은 모자를 찾아 다녀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com