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"my 강아디"…지예은, ♥바타와 럽스타→'런닝맨' 강훈에 사과로 썸 종료 ('런닝맨')

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"my 강아디"…지예은, ♥바타와 럽스타→'런닝맨' 강훈에 사과로 썸 종료 ('런닝맨')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 지예은이 안무가 바타와 공개 열애 후 배우 강훈과 재회하며 과거 러브라인을 유쾌하게 정리했다.

26일 SBS '런닝맨' 측은 "열애설로 종료된 지예은X강훈 썸 사업. 덕분에 홀가분하게 런닝맨 출근함"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 지예은은 강훈 등장에 "오빠 미안하다"라고 대뜸 사과해 웃음을 안겼다. 두 사람은 강훈이 '런닝맨' 임대 멤버로 활약하던 당시 자연스러운 케미로 '썸' 분위기를 형성하며 많은 관심을 받았던 바 있다.

지예은은 "나 좋아했던 것 같은데"라고 하자, 강훈은 "철저하게 날 이용했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

지예은은 "진짜 미안하다. 그렇게 됐다"라며 거듭 사과했고, 강훈은 "괜찮다. 너무 기분 좋은 소식이었다. 박수를 치면서 기사를 봤다"라면서 왜인지 홀가분해 보이는 표정을 지어 웃음을 안겼다.

"my 강아디"…지예은, ♥바타와 럽스타→'런닝맨' 강훈에 사과로 썸 종료 ('런닝맨')

이를 지켜보던 김종국도 "강훈이가 '이제 런닝맨 편하게 나갈 수 있을 것 같다'고 하더라"라고 거들며 두 사람의 달라진 관계를 재치 있게 언급해 폭소를 안겼다.

한편, 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다

특히 이날 바타는 자신의 SNS에 "Happy birthday my 강아디"라는 글과 함께 지예은과의 다정한 모습의 사진을 공개하며 애정을 드러내 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com

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