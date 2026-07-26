박은영, 'JTBC 사태' 속 유튜브 마지막 촬영 "제작 어려워, 휴대폰 하나로 찍자"

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[스포츠조선 이우주 기자] 박은영 셰프가 유튜브 시즌 종료에 아쉬움을 드러냈다.

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24일 박은영의 유튜브 채널 '밥은영'에서는 ''어쩌다 그렇게 된 거야..' 눈물 없인 못 보는 밥은영 마지막(아님) 촬영 현장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

시즌1 마지막 촬영을 마친 박은영은 "'밥은영' 이제 언제 다시 할지 몰라요? 약간 없어지는 거라 생각해야 돼요? 난 정말 재밌게 찍었는데"라고 아쉬워했다. '밥은영'은 , JTBC 디지털스튜디오가 운영하는 웹예능.

박은영은 "시즌1을 이렇게 끝을 내게 됐는데 사실 저는 수많은 방송과 유튜브를 하면서 이렇게 제 사심을 채운 적이 없었다. 아직도 하고 싶은 게 많다. 수많은 아이돌 분들과 협업하며 제 데뷔 가능성이 있는지도 보고 싶고 개인적으로 하고 싶은 콘텐츠들도 많았는데 시즌1을 마무리하게 돼서 슬프다"라고 토로했다.

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박은영은 "윤남노 셰프가 제 스탭밀을 먹고 너무 감동을 받았는지 연락이 또 왔다. 한 번 더 와줄 수 없냐더라"라고 밝혔고 제작진은 "핸드폰이라도 들고 가야겠다"라고 아쉬워했다.

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박은영은 "'밥은영'을 통해서 내 기쁨과 사심을 채울 수 있어서 좋았는데 제작비의 어려움과"라고 이야기하다 "그냥 핸드폰 하나로 찍자. 제작의 어려움이 있기 때문에 광고도 들어와야 하고"라고 토로했다.

박은영은 "손종원 셰프님께도 원래 이런 부탁 진짜 안 하는데 사적으로 연락 드려서 '정말 시간 여유가 생기면 꼭 나가겠다' 해주셨는데. 너무 안타깝게 됐다"며 "시즌1은 끝났지만 끝날 때까지 끝난 게 아니라 생각한다. 시즌2가 있으니까 시즌1라는 말이 있지 않겠냐. '밥은영'을 잊지 마시라"라고 인사했다. 다행히 박은영과 제작진의 진심이 통했다. '밥은영' 제작진은 8월 말에 시즌2가 공개된다고 밝혔다.

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한편, JTBC는 최근 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)를 선언했다. 이후 중앙홀딩스와 JTBC, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청했다. 법원은 JTBC의 경우 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 신청을 받아들여 회생절차 개시에 대한 결정을 보류하고 나머지 4곳에 대해선 회생절차 개시를 결정했다.

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이 가운데 JTBC '아는 형님', '이혼숙려캠프'가 연이어 결방하고, JTBC 디지털스튜디오가 운영하는 웹예능 '할명수' 역시 휴식기를 선언했다.

wjlee@sportschosun.com