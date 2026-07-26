메이비, 윤상현♥과 데이트 3번 후 결혼 "신혼여행은 경주, 함께 등산했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 작사가 메이비가 남편 배우 윤상현과의 러브스토리를 공개했다.

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25일 방송인 이금희의 유튜브 채널에는 메이비 편 영상이 공개됐다.

메이비는 윤상현과의 첫만남을 묻자 "일반적이지 않아 너무 재밌다. 결혼하기 전 데이트다운 데이트를 3번 정도밖에 못 했다"라고 운을 뗐다.

먼저 메이비는 윤상현의 매니저와 친분이 있어 그 인연으로 만나게 됐다고 설명했다. 그는 "소개팅으로 만났다. 남편 매니저가 저와 친한 언니였다. 남편이 '빨리 결혼하고 싶다'는 말을 달고 살아서 매니저 언니가 저를 소개해 준 것"이라고 말했다.

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이어 "남편은 첫 만남 때 제가 굉장히 맘에 안 들었다고 한다. 통통하고 건강한 느낌이 있는 여자가 이상형인데 저는 너무 말랐던 거다. 근데 이후 자꾸 내 생각이 나 연락을 또 하게 됐다고 한다. 당시 남편이 바쁠 때여서 만나지는 못했는데 다시 생각해 보니 '이 친구면 결혼할 수 있을 것 같다'라는 마음을 먹었다고 한다"라고 떠올렸다.

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이후 윤상현은 메이비와 상의 없이 방송에서 결혼을 발표해버렸다고. 메이비는 "저랑 직접적인 상의 없이 '힐링캠프'에 나가서 결혼할 사람이 있다고 발표했다. 그 방송을 보고 저도 결혼하는 건가 싶었다. 그 뒤 상견례를 하게 됐고 정신 차려보니 결혼식장에 들어가고 있더라. 눈 깜짝할 사이에 모든 게 이뤄졌다"라고 말했다.

메이비는 "서로에 대해 많이 알지 못한 채 결혼했고, 결혼한 후 서로에 대해 알게 돼 많이 친해졌다. 육아를 하면서도 남편을 더 많이 알게 됐다"라며 "우리는 MBTI도 정반대다. 이렇게 반대일 수가 없다"라며 웃었다.

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신혼여행지는 경주였다고. 이금희가 "당시 푸켓으로 신혼여행 갈 때 아니었나"라며 웃자, 메이비는 "저도 조금 그런 걸 기대했는데, 남편이 불교 미술을 좋아한다면서 경주를 가자고 하더라. 처음엔 의아했지만 나쁘지 않았다"라고 말했다. 당시 윤상현은 깜짝 선물로 메이비에게 등산복을 줬고, 함께 등산을 했다. 메이비는 "절에 가서 기도하고 내려왔다. 최근 아이들과 다시 그 산을 올랐는데, 아이들의 그림자를 안고 오르던 남편의 뒷모습이 뭉클했다"라고 말했다.

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한편 메이비는 지난 2015년 윤상현과 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com