"후배, 피 흘리고 쓰러져"…전현무, '여친 따라간 사이비 종교' 충격 실화 폭로 ('내가 만난 사이코패스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 전현무가 "아는 후배가 여자친구따라 사이비 종교 갔다가 피 흘리고 기절했다"라며 밝혀 충격을 안겼다.

Advertisement

26일 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스(이하 '내사패')'에서는 '악에서 구하소서'라는 주제로 잘못된 믿음으로 사람들을 지옥의 구렁텅이로 몰아넣은 사이코패스들의 이야기를 파헤친다. 특히 대한민국을 대표하는 사이비 종교 전문가 탁지일 교수가 출연해 누구나 사이비의 표적이 될 수 있는 현실적인 포교 수법과 그 위험성을 짚어낸다.

이날 전현무는 "아는 후배가 여자친구를 따라 (종교 때문에) 어디를 갔다고 하더라"라며 "사귀니까 해주고 싶고, 믿어주고 싶었던 마음이었던 것 같다"라고 운을 떼 모두를 불안하게 한다. 이어 여자친구를 따라 의문의 사당 같은 데를 들어간 지인은 문을 열고 들어가자마자 죽비를 맞았고, 결국 그 자리에서 피를 흘리며 쓰러졌다는 믿기 힘든 실화를 전해 모두를 아연실색하게 한다.

심지어 눈을 떠보니 지인의 여자친구가 옆에서 기도를 하고 있었고, 폭행이 이뤄진 상황이지만, 신도들만 있다 보니 아무도 지인의 편을 들어주지 않은 채 "잘 오셨습니다"라는 말만 하는 기괴한 상황이 벌어졌다는 것. 전현무는 "지인이 여자친구 때문에 거기 일원이 될뻔했지만, 갈등을 빚다가 결국 헤어졌다고 했다"라고 전해 모두의 가슴을 쓸어내리게 한다. 이에 탁지일 교수가 이성을 이용한 포교도 사이비 종교의 한 수법이라고 전하자, 모두들 "그럼 그 연애도 가짜인 거 아니냐?" "희망고문하는 거냐"라고 분노를 터트린다.

Advertisement

그런가하면 이날 현장에서는 전현무, 규현, 넉살, 허영지 중 '사이비 종교에 가장 쉽게 빠질 것 같은 사람 1위'가 뽑혀 현장을 발칵 뒤집는다. 탁지일 교수는 네 사람 중 한 명을 지목해달라는 질문에 잠시의 망설임도 없이 한 사람을 지목하고, 예상치 못한 호명에 당사자는 "저요?"라며 화들짝 놀란다. 특히 탁지일 교수는 해당 인물에 대해 "방송에서 볼 때 차분하고 논리적이며 굉장히 지적인 면이 있다"면서도 감춰진 또 다른 이면을 분석하는 예리함으로 모두를 소름 돋게 한다. 과연 탁지인 교수가 사이비에 가장 빠르게 포섭될 인물로 지목한 주인공은 누구일지 궁금증을 모은다.

Advertisement

한편 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 매주 일요일 밤 10시 20분 방송된다.

anjee85@sportschosun.com