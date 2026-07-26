허성범도 '피겜X' 폭력 피해자였다 "얼굴·목·손에 흉터, 호흡 어려웠다" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 카이스트 출신 모델 허성범이 '피의게임X' 폭력 논란에 대해 입을 열었다.

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허성범은 26일 장문의 입장글을 게재했다. 허성범은 "현장에서 꽤 긴 시간 동안 여러 사람에게 제압당해 호흡과 움직임이 어려운 상태를 지속했고, 돈과 휴대폰이 없어진 상태에서도 목적성 없이 위험한 대치를 길게 경험했다. 그 순간이 현장에서는 훨씬 오랜 시간 동안 이어졌고 그 과정에서 살과 옷이 함께 찢어져 손, 목, 얼굴에 상처와 흉터가 생겼다. 목이 졸리는 상황에서도 팀을 위해 지고 싶지 않았고 억지로 버티다 보니 더 심각해진 것 같다"고 털어놨다.

허성범은 "'피의게임'의 유구한 아이덴티티인 습격, 약탈에 무력 허용이 된다는 이유만으로 이렇게까지 해도 되나 라는 마음은 있었다'며 "누구나 과몰입은 할 수 있다고 생각한다. 다만 문제가 될 법한 순간 이후에 이어진 미온한 대처가 현장의 사람들을 더 분노케 했다. 물론 시간이 지나 모두가 상황 판단이 된 뒤 서로가 서로에게 사과를 주고 받았고, 저는 경훈이형님과도 아주 잘 지내고 있다"고 털어놨다.

이어 현재 상태에 대해서는 "저는 아주 괜찮다. 목과 손의 상처는 거의 다 아물었고, 흉도 이제는 거의 보이지 않는다"며 "그러니 계속해서 '피의게임X'를 사랑해주시고 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

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지난 24일 공개된 웨이브 오리지널 '피의 게임X'에서는 금고 잔액을 지키고 뺏는 '약탈의 날' 미션이 진행됐다. 이 과정에서 신승용이 서출구와 몸싸움을 벌이다 손에 큰 상처를 입혔고, 박지민을 질질 끌고 가는 등 과도한 무력 사용으로 논란이 됐다. 이에 신승용은 "5회를 보자마자 이상민, 박지민, 서출구에게 다시 전화해 사과했다"며 "결과적으로 서출구를 다치게 한 것은 온전히 제 잘못이며 제작진의 책임은 전혀 없다. 치료도 책임지겠다"고 사과했다.

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wjlee@sportschosun.com

다음은 허성범 글 전문

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약탈의 날 에피소드, 재밌게 보셨나요?

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저는 간만에 잠이 오지 않는 긴 밤을 지새웠습니다. 저는 피의 게임 시리즈를 찍을때마다

여러분께서 보내주시는 과분한 관심과 성원에 언제나 무한한 감사함을 느낍니다.

그래서, 제가 감수할 가벼운 오해와 손해는 여러분들의 재미에 비하면 큰 문제는 아니라고 생각했습니다.

현장에 있던 모든 순간을 방송으로는 전달할 수 없고, 어디까지나 방송 프로그램인 만큼 어쩔 수 없는 부분이라고 생각하기 때문입니다.

이번 피의게임x 5화를 보고 나서 든 생각도 출연자를 보호하고, 너무 불쾌한 분위기를 조성하지 않기 위한 제작진들의 최선의 노력이었다고 생각합니다.

그러나 그러고 보니 머리끝까지 화난 몇 사람의 분노가 붕 떠보이고 이해가 가지 않아 보이는 것 같습니다.

그래서 피해를 본 출연자의 적대감이 되려 과해보이고, 왜 무력 허용인데 유난을 떠냐는 비난도 저를 비롯한 몇 출연자가 받고 있는 것 같습니다.

그러나 저는 현장에서 꽤 긴 시간동안 여러 사람에게 제압당해 호흡과 움직임이 어려운 상태를 지속했고, 돈과 휴대폰이 없어진 상태에서도 목적성 없이 위험한 대치를 길게 경험했습니다. 그 순간이 현장에서는 훨씬 오랜시간동안 이어졌고 그 과정에서 살과 옷이 함께 찢어져 손, 목, 얼굴에 상처와 흉터가 생겼습니다.

목이 졸리는 상황에서도 팀을 위해 지고 싶지 않았고 억지로 버티다 보니 더 심각해진 것 같습니다.

살면서 누구에게 그렇게까지 화가 나본 건 처음이었습니다. 직접 분노를 표출해본 것도 처음이었구요. 저도 제 모습을 보고 좀 놀라기도 했습니다만, 충분히 감내할 수 있는 경험이었습니다.

[다음 장에 계속]

다만,

피의게임의 유구한 아이덴티티인 습격, 약탈에

무력 허용이 된다는 이유만으로

이렇게까지 해도 되나 라는 마음은 있었습니다. 이전에도 있었던 순간들이지만 여태껏 서로 선은 지켜가며 직접 상해와 위해를 가한 적은 없었습니다. 누구나 과몰입은 할 수 있다고 생각합니다. 다만 문제가 될 법한 순간 이후에 이어진 미온한 대처가 현장의 사람들을 더 분노케 했습니다.물론 시간이 지나 모두가 상황 판단이 된 뒤 서로가 서로에게 사과를 주고 받았고,

저는 경훈이형님과도 아주 잘 지내고 있습니다.

그렇지만 매일 아침 거울 속 상처를 확인하고 출구형의 다친 손을 촬영 기간 내내 보며 기분이 이상한건 어쩔 수 없었습니다. 만약 진호형, 유현이 형, 상민이 형의 적절한 중재가 없었다면 우리 중 누군가는 더 크게 다쳤을수도 있겠지요. 저는 무력 허용 룰과 유리난간의 문제라고는 생각치 않습니다. 인간은 맨손으로도 타인에게 상해를 입힐 수 있는 존재가 아니던가요.

그러니, 피아 구분 없이 현장에 있던 모든 사람들을 보호하기 위해, 다치지 않게 하기 위해 내렸던 결정들을 너무 쉬이 여기지 말아주셨으면 합니다.

제가 4번 금고를 열지 않은 것도,이런 맥락으로 이해해주시면 감사하겠습니다.

[다음 장에 계속]

솔직히 현장에서도 그렇고, 방송을 본 분들도 그렇고,생각보다 많은 분들이 괜찮냐고 물어보셔서 좀 놀라긴 했는데요. 저는 아주 괜찮습니다. 목과 손의 상처는 거의 다 아물었고, 흉도 이제는 거의 보이지 않습니다. 그리고 저는 언제나 모든 승부에 진심입니다.다만 그 과정에서 타인에게 피해를 끼치지 않고 남 눈에 눈물나게 하지 않고 실력으로 이기자는 것이 제 인생의 신조이자 신념입니다.

그러니 계속해서 피의게임 X를 사랑해주시고 지켜봐주시면 감사하겠습니다. 언제나 여러분의 행복과 재미를 위해기꺼이 희생하고 싶습니다. 늘 행복만 하십시오. 사랑합니다 모두들.- P3팀 막내 허성범 올림.