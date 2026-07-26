비비, 옷 벗고 男 댄서들과 19금 퍼포먼스…'워터밤' 공연에 "선 넘었다"

사진=온라인커뮤니티

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 비비의 '워터밤' 19금 퍼포먼스가 논란이 되고 있다.

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비비는 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에 올랐다.

타이트한 흰색 점프수트를 입고 무대를 오른 비비는 '밤양갱', '나쁜X' 등의 히트곡들을 부르며 분위기를 띄웠다. 그러던 중 비비는 무릎을 꿇은 채 점프수트를 벗고 안에 입고 있던 비키니를 드러냈다. 섹시한 표정으로 비키니 상의를 드러낸 비비는 무릎을 꿇은 채 남성 댄서들 사이에서 19금 퍼포먼스를 펼쳤다.

섹시한 퍼포먼스로 '워터밤'에 오를 때마다 화제가 됐던 비비지만 이번 퍼포먼스는 과하다는 의견이 거세다. 노골적인 퍼포먼스가 선을 넘었다는 것. 예술의 경계를 넘었다는 지적이다. 일부 네티즌들은 "핫하다", "역시 비비", "'워터밤'은 성인 전용 행사" 등의 찬사를 보냈지만 많은 네티즌들은 "좀 그렇다", "저게 예술인가요?", "너무 노골적이라 별로다", "적당히 하자" 등 싸늘한 반응을 보이고 있다.

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wjlee@sportschosun.com