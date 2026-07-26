붐, '인형 비주얼' 3살 딸 드디어 공개.."42살에 얻어 귀해" ('최우수산')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 붐이 붕어빵 3살 딸 윤서를 최초 공개했다.

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26일 방송된 MBC '최우수산'에는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 출연했다.

이날 장동민의 딸과 아들, 허경환의 조카가 함께한 가운데 붐도 윤서를 최초 공개해 눈길을 끌었다. 윤서는 붐을 쏙 빼닮은 이목구비에 인형 같은 분위기를 뽐냈다.

윤서는 많은 카메라와 제작진 앞에서 긴장감을 감추지 못했다. 전날까지만 해도 아빠와 함께 등산에 나선다는 생각에 들떴지만, 막상 촬영이 시작되자 잔뜩 얼어붙은 모습이 귀여움을 자아냈다.

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붐은 "윤서는 28개월이 됐고 2024년 긴급 제왕 절개로 세상에 태어나게 됐다. 42살에 얻은 귀한 딸이다. 여러분께 최초로 인사드린다. 저도 낯을 가리는데 윤서도 낯을 가린다"라며 윤서를 소개했다.

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윤서는 아빠의 유행어인 "읏짜"를 곧잘 따라 하며 귀여움을 자아냈다.

한편 붐은 2022년 7세 연하 아내와 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com