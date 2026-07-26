양치승, '20억 사기' 여파 심각.."계속 망해가는 느낌, 아직 소송 중" ('사당귀')

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[스포츠조선 이게은기자] 헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 사기 피해를 당한 후 여전히 힘겨운 나날을 보내고 있다고 밝혔다.

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25일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 양치승이 출연했다.

셰프 정호영은 "제가 아는 형님 중에 크게 망한 분이 있다. 근데 요식업을 한다고 해서 도움을 주고 싶다"라며 누군가를 기다렸다. 잠시 후 도착한 주인공은 양치승이었다.

양치승은 "일도 하고 있는데, 망한 상태로 길게 계속 망하고 있는 느낌"이라며 근황을 전했다. 이어 "지금도 법적 소송을 하고 있다. 회원에게 피해가 있으면 안 되니까 최대한 피해가 안 가게끔 열심히 노력하는 게 최소한의 도리라고 생각한다"라고 덧붙였다.

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양치승은 지난해 건물 임대 사기를 당해 15억원 상당의 손해를 입고 헬스장을 폐업하는 아픔을 겪었다. 해당 건물은 기부 채납 조건으로 지어져 20년간 무상 사용이 끝나면 강남구청에 관리, 운영권을 이양해야 하는데 양치승은 이 사실을 건물주에게 고지 받지 못했다는 입장이다. 이에 강남구청으로부터 퇴거 명령을 받으며 사업장을 폐업하게 됐다.

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양치승은 피해 금액을 묻자 "보이는 것만 15억이고 사실은 훨씬 크다. 인테리어비, 시설비, 리모델링비, 변호사비, 회원 환불액 등만 15억 정도고 보증금, 이중 임대료 등을 따지면 훨씬 더 된다"라며 20억 원 정도에 육박한다고 말했다.

김숙은 "저 상황 속에서도 회원에게 모두 전화를 걸어 전액을 환불해 줬다"라며 양치승을 안타깝게 바라봤다.

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joyjoy90@sportschosun.com