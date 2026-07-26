'이장원♥' 배다해, 시험관 시술로 힘든데.."살 많이 쪄 임신 오해 받아"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 배다해가 시험관 시술 후 살이 급격히 찌며 뜻밖의 오해를 받았다고 털어놨다.

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26일 배다해의 유튜브 채널에는 '내돈내산 피부과 시술 솔직후기 l 꿈같은 자유시간 (?) l 화이트닝 제품 추천템'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 100세 시할아버지와 합가한 배다해는 시할아버지가 시부모님과 함께 있어 오랜만에 자유를 만끽 중이라며, 여유로운 일상을 전했다.

하지만 배다해는 "근데 하필이면 감기에 걸렸다. 저는 감기에 진짜 잘 안 걸리는데, 1년 쉬었던 시험관을 다시 한 이후 바로 감기에 걸렸다"라며 면역력이 떨어졌음을 알렸다. 이어 "후두염에 걸려 목소리가 안 나왔는데 지금은 다시 나온다"라며 안도했다.

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헬스장을 열심히 다니고 있다는 근황을 전하기도. 배다해는 "시험관을 하면서 살이 너무 쪘다. 자꾸 사람들이 좋은 소식 있냐고 물어보는데, 일일이 해명하기 귀찮아서 헬스장에 안 나갔다. 하지만 이젠 상관없이 운동하고 있다"라며 한때 임신 소식을 기대하는 질문을 자주 받았다고 털어놨다

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한편 배다해는 2021년 가수 이장원과 결혼했으며 최근 100세 시할아버지와 합가했다고 밝혀 화제를 모았다. 또 "몸이 너무 무겁고 힘들다"라며 시험관 시술 고충을 전한 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com