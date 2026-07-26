마이큐, 재혼 후 두 子 육아 스트레스 고백…♥김나영은 "고마워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 화가 마이큐가 김나영과 육아 고민을 털어놨다.

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26일 김나영의 유튜브 채널에서는 '파리에서 나영이네 완전체가 생각보다 더 행복했던 이유♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

파리로 여행을 떠난 김나영 마이큐 가족. 네 사람은 파리의 한 브런치 카페에 갔다. 김나영은 "이 식당에 키즈클럽이 운영이 된다더라. 그래서 밥을 먹을 때 아이들은 키즈클럽에서 준비된 액티비티를 할 수 있는 레스토랑이라고 한다. 어떤 게 있는지는 모른다. 재미가 없을 수도 있다"고 밝혔다.

두 아이들이 키즈클럽에 가 김나영 부부는 자유시간을 얻었다. 오랜만에 느끼는 고요함에 낯선 느낌을 받은 마이큐는 "아빠에게 하는 질문이 (시작됐다)"라고 밝혔고 김나영은 "저한테 하는 질문이 아니라 아빠한테만 질문을 한다"고 밝혔다.

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마이큐는 "'아빠는 커리랑 조던이라면 누가 이길 거 같아?' 이 정도는 대답할 수 있다. '커리가 만약에 발이 더 큰데 조단은 팔이 더 길어. 그러면 누가 이길 거 같아?' 이 질문부터 시작해서"라고 혀를 내둘렀고 김나영은 "질문이 아주 창의적이다"라고 밝혔다.

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마이큐는 "내 성향이 대충이 안 된다. 진심으로 하고 싶다"고 밝혔고 김나영은 "그러니까 그게 스트레스 받는 거다. 근데 아이들은 아빠가 모든 걸 다 알 거라 생각하는 거 같다. 아빠랑 그런 대화를 하는 게 즐겁다. 아빠가 그 얘기를 귀찮아하지 않고 정성껏 얘기해 주니까 계속 질문하는 거 같다"고 밝혔다.

이에 마이큐는 "나름 터득한 방법은 5분간 질문 금지. 그러면 애들이 쿨하게 정확히 5분만 기다렸다가 다시 질문한다"고 털어놨고 마이큐는 "엄마는 스포츠를 잘 모른다 생각하니까 아빠한테 질문을 한다. 고맙다"며 웃었다.

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하지만 마이큐는 "늘 이 생각을 한다. 아빠한테 질문을 안 하는 날이 서서히 올 거다"라고 밝혔고 김나영 역시 "그러면 이제 아빠가 질문 할 거다. 지금 다정하게 질문에 답해주자"고 밝혔다. 마이큐는 "아이들의 작은 신음에도 귀 기울일 수 있는 아빠가 되겠다"고 결심하면서도 "하지만 저도 힘이 든다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com