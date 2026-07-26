컴투스 ‘아이모’, 전 서버 유저 한곳에 모인다…신규 콘텐츠 ‘헌팅 그라운드’ 30일 공개

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컴투스의 장수 모바일 MMORPG '아이모'가 처음으로 전 서버 이용자들이 한 공간에서 경쟁하는 통합 전장을 선보인다.

컴투스는 오는 30일 '아이모'에 신규 콘텐츠 '헌팅 그라운드'를 프리 시즌 형태로 도입한다. '헌팅 그라운드'는 서버 구분 없이 이용자들이 하나의 필드에 모여 사냥과 전투를 즐길 수 있는 상시 입장형 콘텐츠다.

특히 다른 이용자를 공격할 때 발생하던 패널티를 없애고, 같은 진영에 속한 특정 이용자와도 전투할 수 있도록 했다. 기존 서버와 진영의 경계를 넘어 이용자 간 경쟁을 한층 강화한 것이 특징이다.

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'헌팅 그라운드'는 캐릭터의 성장 수준에 따라 'Easy'와 'Hard' 두 가지 난이도로 운영된다. 기존 사냥터보다 높은 경험치와 게임 재화를 얻을 수 있으며, 필드 곳곳에는 몸을 숨길 수 있는 '수풀'과 경험치 획득량을 높이는 '제단' 등 전략적 요소도 배치된다.

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컴투스는 프리 시즌을 통해 이용자들의 플레이 경험과 의견을 살피며 콘텐츠를 다듬을 예정이다. 업데이트에 맞춰 플레이 후기 작성과 영상 인증 등 이용자가 직접 참여하는 이벤트도 순차적으로 진행한다. 컴투스는 '헌팅 그라운드'를 시작으로 전투와 경쟁 콘텐츠를 확대하는 한편, 플레이 환경 개선을 위한 시스템 고도화도 이어갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com