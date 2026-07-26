소지섭, 이번에도 '김부장' 배우·스태프에 금 선물 "힘들면 팔아서 보태길"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 소지섭이 '김부장' 배우, 스태프들에게 금을 돌렸다.

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26일 온라인 커뮤니티에는 소지섭이 '김부장' 배우, 스태프들에게 보낸 금 선물 인증샷이 퍼졌다.

전용 케이스까지 준비한 소지섭은 금과 함께 "이번 작품을 함께하며 큰 감동과 행복을 느꼈습니다. 언제나 묵묵히 각자의 자리에서 김부장을 빛내준 여러분들께 감사 드립니다"라며 감사 인사를 전해 훈훈함을 안겼다.

소지섭은 주연을 맡은 후로는 작품이 끝날 때마다 스태프들에게 선물을 해왔다고 밝힌 바 있다. 지난해 넷플릭스 '광장' 촬영을 마친 후에는 배우, 매니저, 스태프들에게 금을 한 돈 씩 선물한 것으로 알려져 화제가 됐다.

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당시 소지섭은 금을 선물한 이유에 대해 "예전에는 다른 것도 많이 드렸는데 협찬인 줄 아시더라. 그렇게 생각해도 신경 안 쓰지만 요즘에는 어렵지 않냐. 혹시나 나중에 팔아서 쓸 수도 있는 물건"이라며 "금으로 고정된 건 아니다. 만약 조연으로 내려가면 은으로 바꿔야 할 거 같다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편, 소지섭 주연의 SBS 드라마 '김부장'은 지난 25일 수도권 23.4%, 전국 23.0%(이하 닐슨코리아 기준)를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.

wjlee@sportschosun.com