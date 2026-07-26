손태영, 또 몰래 차 바꾼 권상우♥에 불만.."의논 無, 나중엔 집도 바꿀 듯"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 손태영이 자신이 없는 사이 또 차를 바꾼 권상우에게 불만을 터트렸다.

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26일 'Mrs.뉴저지 손태영' 유튜브 채널에는 권상우, 손태영 부부의 미국 일상이 담겼다.

두 사람은 한 맛집을 찾아 식사를 하며 이야기를 나눴다. 화기애애한 분위기 속 권상우가 "테슬라 X를 바꿨다"며 새 차를 언급하자, 손태영은 "저 몰래 또 차를 바꿨다"고 서운함을 토로하며 분위기가 반전됐다.

권상우가 "얘기했다"라고 정리하려 했지만, 손태영은 "아니 이분은 제가 한국에 가면 차가 바뀌어있고 한국 가면 또 차가 바뀌어 있더라. 아주 그냥 매일 제 차라고 하는데, 결론적으로 다 자기가 타고 싶은 차다. 근데 맨날 손태영을 위해 바꿨다고 한다. 나한테 의논 한마디 없이... 나중엔 집도 바꿀 것 같다"라고 말했다.

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이야기는 자연스럽게 10여 년 전으로 거슬러 올라갔다. 손태영은 둘째 리호를 출산한 뒤 산후조리를 하던 때, 권상우가 회식 때문에 밤 12시가 넘어서야 귀가한 일화를 공개했다. 그는 "몇 시쯤 들어올 것 같다고 문자라도 해주면 되는데 문자도, 전화도 없었다"고 서운함을 드러냈고, 권상우는 "공소시효 지난 얘기"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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한편 손태영은 지난 2008년 배우 권상우와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 자녀 교육을 위해 2019년부터 미국 뉴저지에 거주 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com