린, 과거 인성 폭로에 "후배 안 혼내고 소속사 대표에 직접 말해" ('미우새')

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 린이 가요계 군기반장이었다는 설에 대해 언급했다.
26일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 조진세, 황치열과 함께 군산 여행을 떠난 린의 모습이 담겼다.
맛집을 잘 알아 '미슐린 가이드'라는 별명까지 붙은 린은 두 사람과 함께 군산 맛집 투어를 가기로 했다. 이에 황치열은 "댄서 시절엔 먹어도 먹어도 배고팠다. 삼겹살집에 가서 공기밥 9공기를 먹었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
처음으로 간 식당에서만 무려 메뉴 6개를 시킨 세 사람. 린은 "아침이니까 왕처럼 먹자"고 너스레를 떨었다.
후식은 호떡. 능숙하게 호떡을 다루는 모습에 황치열이 놀라자 린은 "누나 주부 출신이잖아"라고 폭탄 발언을 했다. 모두가 웃음을 터뜨린 가운데 신동엽은 "린 어머님은 주부 출신이라 하는 게 마음에 걸리는 거 같다"고 언급했지만 어머님은 "출신 맞지 않냐"고 말해 웃음을 안겼다.
황치열은 "2007년에 누나를 처음 봤다. 음악방송에서 봤는데 의외였던 게 그냥 소문이다. 누나가 엄청 무섭다는 소문을 들었다. 후배들이 예의 없거나 약간 거들먹거리면 혼낸다더라"라고 폭로했다. 이에 린은 "단 한 번도 후배를 혼낸 적은 없고 소속사 대표님들에게 직접 얘기했다. '인사를 잘 해야겠더라'라고 했다. 다른 데서 혼날까 봐 얘기해주는 것"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
황치열은 "그래서 첫인상이 그랬는데 누나가 나한텐 잘해줬다. 반갑게 맞이해주셨다"고 밝혔다. 이에 린은 "치열이는 동료들이 다 좋아한다. 재밌고 유쾌하고 기본적으로 실력이 좋지 않냐"고 황치열을 칭찬했다.
조진세는 린에게 "부모님과 살았냐"고 물었고 린은 "숙소에서 살기도 하고 부모님이랑도 여러 해 같이 살았다, 엄마 아빠랑 살 때 진짜 좋았다. 아버지랑 술 한 잔 마시는 게 낙이었다"고 밝혔다.
이에 황치열은 "나는 집에 먹을 게 없었다. 서울에 올라왔을 때 홍대에 반지하 집을 구해서 네 명이서 살게 됐다. 방이 두 갠데 하나는 없다고 봐야 했다. 먹을 게 없으니까 집에 1kg짜리 수프를 샀다"고 수프에 밥을 먹어 끼니를 해결했다고 밝혔다.
데이트도 힘들었다는 황치열은 "서울에 도움 받을 수 있는 인맥이 하나도 없었다. 뭘 헤줄 수 없으니까 마음을 보여주는 거다. 싸웠을 때 A4용지에 '미안해. 용서해줘'라고 쓰는 거다. 위에서 아래를 보면 바닥이 보이지 않냐. A4 용지를 바닥에 깔아놨다"고 여자친구의 마음을 사로잡았던 비결을 공개했다.
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