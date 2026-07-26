지예은, 남친 바타 따라 '커플 사진' 공개'.."생일 좋다♥"

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[스포츠조선 이게은기자] 댄서 바타가 연인 배우 지예은과의 럽스타를 시작한 가운데, 지예은도 커플 사진을 공개해 눈길을 끈다.

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26일 지예은은 자신의 SNS에 "축하해 주셔서 감사합니다. 생일 좋다"라는 글과 하트 이모티콘을 남겼다.

공개된 사진에는 바타와 찍은 커플 사진이 담겼다. 두 사람은 거울 앞에서 하트 포즈를 취하며 다정한 연인의 모습을 자아냈다. 특히 지예은은 바타가 선물한 것으로 보이는 꽃다발을 품에 안고 미소를 지어 달달한 분위기를 더했다.

바타는 앞서 이날 지예은의 생일을 맞아 두 사람의 커플 사진을 최초 공개해 화제를 모았던 바. 함께 해외여행을 떠난 순간부터 일상 속 데이트까지 추억을 공개하며 애정을 드러냈다. 특히 지예은이 갑상선암 수술을 받았을 당시 병문안을 간 것으로 보이는 사진도 함께 공개돼 눈길을 끌었다.

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한편 지예은과 바타는 1994년생 동갑내기로 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전했다. 지난 4월부터 공개 열애 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com