진성, ‘트로트 대부’ 되기 전 눈물의 무명 생활.."공허함 술로 채워" ('데이앤나잇')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 진성이 긴 무명 생활을 버티고 트로트 대부가 되기까지의 숨은 이야기를 전했다.

Advertisement

지난 25일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 가수 진성이 출연해 선배 가수 강진과 함께 진솔한 대화를 나누며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

이날 방송에서 진성은 오랜 무명 시절 겪었던 고충을 솔직하게 털어놓았다. 진성은 "무명 생활이 길어지며 야간 무대를 전전하다 보니 가슴속 깊은 공허함을 느꼈다. 그 허전함을 달래기 위해 일이 끝나면 사람들과 어울려 술을 마시는 삶을 반복했었다"며 당시의 아픔을 고백했다.

진성의 인생을 바꾼 터닝 포인트는 메들리 앨범이었다. 진성은 "당시에는 노래 녹음 경험이 부족해 길을 잘 찾지 못했고 수차례 실패도 겪었다. 그러다 김병걸 선생님의 제안으로 메들리 음반 녹음을 위해 방문했다가 오디션을 보게 됐다. 이후 3개월 만에 연락을 받고 발매한 앨범이 단번에 100만 장 판매를 기록하며 '메들리 4대 천왕'이라는 별명을 얻게 되었다"고 성공 비화를 밝혔다.

Advertisement

또한 진성은 국민적인 사랑을 받는 대표곡 '안동역에서'를 비롯해 아버지의 환청을 듣고 깨달음을 얻어 탄생한 '태클을 걸지 마'에 얽힌 비하인드 스토리를 전했다. 이어진 '태클을 걸지 마' 라이브 무대에서는 특유의 시원한 가창력과 현장을 압도하는 카리스마를 선보이며 왜 그가 '트로트 대부'로 불리는지 다시 한번 증명했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com