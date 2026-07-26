민도희 "'응사' 김성균과 첫 키스신, 끝나자마자 토했다" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 민도희가 알바를 구하는 일상을 공개했다.

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26일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 민도희가 새 멤버로 합류했다.

tvN '응답하라 1994'에서 구수한 전라도 사투리로 많은 사랑을 받았던 민도희. 하지만 민도희는 알바를 구하느라 여념이 없었다. 모집공고를 보고 여기저기 전화를 걸어봤지만 조건이 맞지 않아 알바를 구하는 것도 쉽지 않았다.

민도희의 집에는 바로와 김성균이 찾아왔다. '응사'로 인연을 맺은 배우들은 종영 후 13년째 친분을 이어오고 있다고.

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'응사' 촬영할 때 바로와 손호준은 민도희에게 유독 걱정 어린 잔소리를 했다고. 특히 바로는 "알바한다 그러니까 호준이 형이 속상해서 울었다"고 밝혔다.

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민도희는 "우리가 오랜만에 번개를 해서 알바를 끝나고 갔다. '뭐하고 왔냐' 해서 '알바하고 왔다' 했는데 물론 오빠도 술 한잔 하긴 했지만 '네가 왜 알바를 해야 하냐' 하면서 울었다. 오빠가 우니까 나도 눈물나더라"라고 털어놨다.

김성균은 "그리고 네가 며칠 호준이 연락을 안 받았다더라. 그래서 호준이가 걱정하더라. 자기 울어서 네가 상처받은 거 같다고"라고 밝혔고 민도희는 "그때 핸드폰 고장 나서 바꿨는데 개통을 다시 했는데 오빠들한테 부재중 전화가 엄청 온 거다. 너무 놀랐다"고 밝혔다.

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'응사'에서 14살 차이 임에도 커플 연기로 활약했던 민도희와 김성균. 특히 키스신까지 찍었던 두 사람. 김성균은 첫 키스신이었던 민도희에게 많이 미안해했다고. 배에서 새해 일출을 보며 키스하는 장면에 민도희는 "촬영 장소에 갔는데 멀미가 너무 심했다"고 토로했고 김성균은 "해가 뜨는 순간은 찰나지 않냐. 그 순간이 지나면 못 찍으니까 빨리 찍어야 했다. 감독님이 '입술 갖다 대!' 그러면 갖다 댔다"고 떠올렸다. 이에 민도희는 "그래서 신이 끝나자마자 토했다"고 밝혔고 김성균은 "인내심이 대단하다. 토하고 키스했을 수도 있는데"라며 치켜세웠다. 이에 민도희는 "키스신 전날에 횟집에 갔는데 마늘을 많이 먹더라"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com