[제5회 BSA] '꿀잼' 송신한 다섯 주파수…'청룡 안테나'가 향할 작품은?

제5회 청룡시리즈어워즈 최우수작품상 예능 부문 후보. '도라이버: 더 라이벌', '모태솔로지만 연애는 하고 싶어', '유재석 캠프', '직장인들 시즌2', '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2' 포스터(왼쪽부터). 사진제공=넷플릭스, 쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 웃음도 취향 따라 골라 즐기는 시대, 재미를 전파하는 방식도 완전히 새로워졌다.

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그래서 오늘의 예능은 저마다 다른 헤르츠(Hz)로 대중의 입꼬리를 진동시킨다. 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards, BSA) 최우수작품상 예능 부문 후보에 오른 다섯 작품이 그 대표주자다.

B급 콩트의 유쾌한 고주파, 모태솔로들의 서툰 연애 파장, K-직장인의 '웃픈' 울림, 캠핑의 힐링 공명, 칼끝에서 폭발한 전율. 저마다 다른 주파수로 도파민과 공감을 증폭, 그야말로 '꿀잼'을 송신해 왔다.

자, 이제 청룡의 밤에 가장 선명하게 수신될 신호는 단 하나다. 오는 7월 31일, 청룡의 안테나가 움직인다.

사진제공=넷플릭스

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'도라이버: 더 라이벌'

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예능은 결국 사람을 웃기는 장르다. '도라이버: 더 라이벌'은 가장 단순한 방식으로 가장 큰 웃음을 만들어냈다. 게임, 벌칙, 분장, 상황극 등 한때 'B급 구개념'이라 불렸던 버라이어티 문법을 OTT 감성으로 되살려, 예능의 본질이 여전히 유효하다는 사실을 증명했기 때문. 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영 다섯 멤버가 구축한 코믹 세계관은 정해진 대본보다 날것의 순발력으로 매회 예측을 비껴가며, 도파민을 선사하기 충분했다.

특히 '도라이버'가 걸어온 길 자체가 하나의 성공 서사다. 전작 KBS2 '홍김동전' 마지막 회에서 동전을 던지며 "앞면이 나오면 돌아온다"던 약속 그대로, '도라이버' 첫 장면에 동전 앞면을 비추며 귀환했다. 팬들에게 뭉클한 전율을 안긴 시작이었다.

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감동은 곧 흥행으로 이어졌다. 넷플릭스로 옮기자마자, 일일 예능 최초로 '오늘 대한민국 톱10' 1위를 꿰찼다. 잘 만든 콘텐츠가 적절한 플랫폼과 만났을 때, 어떤 힘을 발휘하는지 보여준 사례다. 특별한 장치 없이 오직 '사람을 웃기는 본질'만으로 승부해 마니아층을 매료시킨 'OTT계 무한도전'.

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청룡을 통해 친정인 KBS 생중계를 다시 타게 된 '도라이버'가 진짜 프로그램 콘셉트처럼 '지옥에서 살아 돌아온 구개념 버라이어티'의 화려한 금의환향을 할 수 있을지 기대를 모은다.

사진제공=넷플릭스

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'

인플루언서 지망생들의 홍보성 출연, '빌런' 중심의 자극적인 갈등. 반복되는 공식에 피로감이 쌓여가던 연애 리얼리티 시장에 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 신선한 반전을 안겼다.

연애 경험이 전혀 없는 성인 남녀들이 인생 첫사랑을 마주하며 보여준 삐걱거리고 어색한 순간들은 그 자체로 웃음이었고, 동시에 진심이었다. 때로는 엉뚱한 말실수와 고장 난 몸짓은 '코미디 사회실험' 같다가도, 용기를 내어 한 발짝 다가서는 순간만큼은 그 어떤 드라마보다 뭉클했다.

이 진심은 MC들의 역할을 통해 더욱 빛났다. 카더가든이 무심한 한마디로 심리를 정확히 짚어내는 촌철살인 입담을, 이은지가 과몰입 리액션으로 현실 친구 같은 공감을 더해줬기 때문.

그러자 시청자 마음도 움직였다. '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 '오징어 게임3'를 제치고 대한민국 톱 1위에 오른 것은 물론, 글로벌 차트까지 싹쓸이하며 '연애 예능의 새로운 흥행 공식'을 썼다.

자극적 조미료 대신 서?과 진심으로 승부한 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'. 첫사랑의 설렘으로 시청자 마음을 사로잡은 이 작품이 청룡의 첫사랑도 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

사진제공=넷플릭스

'유재석 캠프'

독하고 자극적인 콘텐츠가 쏟아지는 예능 생태계 속에서 '유재석 캠프'는 가장 따뜻한 모닥불을 피워 올렸다. 특히 그 중심에 선 초보 캠프장 유재석은 낯선 숙박객들과 24시간을 함께하며 특유의 친화력으로 현장의 텐션을 편안하게 세팅해 냈다.

캠프를 떠받치는 '직원들'의 불쏘시개 역할도 만만치 않았다. 몸을 사리지 않고 웃음의 땔감을 던진 이광수, 반전 허당미의 변우석, 독보적 신스틸러 지예은이 완벽한 텐트를 완성했고, '특급 알바생' 이효리, 이상순 부부의 따스한 지원사격까지 더해지며 캠프장 전체가 아늑한 온기로 가득 찼다.

그러자 글로벌 반응 역시 뜨겁게 달아올랐다. 넷플릭스 국내 차트 1위는 물론 아시아 8개국 톱10에 진입하며 'K-힐링 예능'이라는 새로운 베이스캠프를 구축했다.

특히 이번 청룡시리즈어워즈는 이 캠프 화력이 최고조에 달할 무대다. 캠프장 유재석부터 이광수, 변우석, 지예은까지 직원 전원이 나란히 예능인상 후보로 올라, 작품과 출연자가 함께 주목받는 보기 드문 기록을 세운 것이다.

이 기분 좋은 야영의 여정이 '청룡의 밤'에서 최고의 캠프파이어로 완성될 수 있을지 지켜볼 일이다.

사진제공=쿠팡플레이

'직장인들 시즌2'

'SNL 코리아' 인기 코너에서 출발한 세계관이 이제는 완벽한 독립 콘텐츠로 진화했다. '직장인들 시즌 2'는 단순한 현실 고증을 넘어, 오피스라는 공간을 무대로 펼쳐지는 정통 콩트 코미디의 진수를 보여준 작품이다.

신동엽, 이수지, 김원훈, 지예은 등 베테랑 크루들의 탄탄한 호흡에 'MZ 인턴' 심자윤, 승진한 카더가든, 여기에 현실 부장님을 그대로 옮겨놓은 듯한 백현진까지 합류까지. 이들의 앙상블은 콩트의 결을 한층 더 쫀쫀하게 다듬었다.

조정석, 이세돌, 스윙스, 조여정, 정성일, 이민정, 지창욱 등 내로라하는 탑배우들은 물론, 손흥민까지 거쳐 간 초특급 게스트 라인업도 의외였다. 베테랑 크루들의 순발력과 정극 배우들의 진지한 연기력이 격돌하며 터지는 애드리브 대결이 코미디의 수준을 끌어올렸기 때문.

특히 매회 폭소를 유발하다가도, 지친 하루 끝에 어둠이 깔린 거리를 터벅터벅 집으로 향하는 직장인들의 진짜 퇴근길을 담아낸 마지막 연출은 예능을 넘어선 하나의 '예술'이자 묵직한 위로였다.

웃음으로 야근을 견디고, 진심으로 하루를 마감한 'DY기획' 직원들. 이제 '청룡 트로피'라는 인센티브까지 챙겨갈 수 있을지 관심사다.

사진제공=넷플릭스

'흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'

모든 작품이 그렇듯, 시즌2의 가장 큰 적은 언제나 전작의 거대한 그늘이다. 세계적인 신드롬을 일으키고 지난해 BSA 최우수작품상까지 거머쥔 '흑백요리사' 역시 마찬가지였다.

그러나 시즌2는 전작의 성공 공식을 답습하는 데 머물지 않았다. 시청자 피드백을 적극 반영해 완성도를 한 단계 끌어올렸고, 요리 외적인 요소와 팀전의 불확실성은 덜어낸 대신 오직 '실력'과 '맛의 과정'에 집중한 진검승부로 기획력을 입증했다. 기존 포맷의 강점도 더욱 단단해졌다. 계급이라는 독보적인 세계관, 셰프들의 서사, 압도적인 스케일은 여전히 강력했던 것.

한 번의 신드롬에 그치지 않고 브랜드의 힘을 입증한 대표적인 시즌제 예능. 여기에 수많은 요리 예능의 론칭을 이끌며 식어가던 K-쿡방 생태계에 다시 불을 지폈고, 장르를 넘어 '흑백가수전' 같은 변주작까지 탄생시키며 방송가 전반에 새로운 패러다임을 제시했다.

지난해 왕좌에 올랐던 대체 불가 '흑백 IP'가 다시 한번 정상을 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

제5회 청룡시리즈어워즈는 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com