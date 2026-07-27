엄정화, 운전대 잡고 황당 발언 "후진 어떻게 해?"..無면허 정재형 '얼음'

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 엄정화가 운전에 난항을 겪으며 허당미를 드러냈다.

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26일 정재형의 유튜브 채널에는 '여사친이랑 둘이 48시간 여행 삽가능이요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정재형과 엄정화는 각자의 반려견을 데리고 고성 여행을 떠나기로 했고, 운전대는 엄정화가 잡기로 했다. 정재형은 "정화가 운전하기로 했다. 어떻게 하는지 시범을 보여주겠다고 했다"라고 말했다.

하지만 엄정화는 막상 운전석에 앉자 "후진을 어떻게 하는 거야?"라고 물어 정재형을 당황하게 했다. 정재형은 이제 막 운전면허 필기시험에 합격한 상태였다.

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두 사람은 카플레이 연결도 실패했고, 결국 PD를 호출했다. 이어 엄정화는 "고백할 게 있다. 장거리 운전은 처음이다. 예전에 엄마와 강릉에 간 적 있는데 그게 처음이자 마지막이었다"라고 말해 다시금 정재형을 얼어붙게 했다.

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엄정화는 또 "왜 후진이 안 돼?"라며 어쩔 줄 몰라 했고, 정재형이 도와주려 하자 "네가 하면 어떡해. 운전면허도 없으면서 네가 뭘 알아"라며 덤앤더머 케미를 보여 다시금 웃음을 선사했다. 그렇게 25분 동안 출발도 못하고 헤맸고 정재형은 "우리 못 가겠다"라며 폭소했다.

아슬아슬했지만 엄정화는 고성까지 무사히 운전해 도착했고, 두 사람은 반려견들과 함께 여유로운 여행을 즐겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com