한상진, 아내와 이혼 위기 고백 "폭력적인 사람인 줄 몰랐다며 짐 싸더라" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 한상진이 신혼여행 2일 차 만에 이혼 위기를 겪었다고 밝혔다.

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26일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 한상진의 집에 간 남창희, 김종민의 모습이 담겼다.

산혼여행에 가자마자 이혼할 뻔했다는 한상진은 "신혼여행 때 LA, 라스베이거스, 샌디에이고를 2주 동안 로드 트립을 했다. 아내가 옷을 갈아입고 있을 동안 화장실을 갔다. 신혼여행 이틀 차였는데 화장실 잠금장치가 없더라. 나는 큰 볼일을 보고 있는데 거울이 방 안에는 없고 화장실에만 있는 거다"라며 "나는 볼일을 보고 있는데 아내는 옷 보러 화장실에 왔다. 그때 아내랑 방귀도 안 텄을 때였다. 그래서 내가 들어오지 말라고 했는데 '안 본다' 하면서 계속 들어온 거다"라고 밝혔다.

한상진은 "'한번만 더 들어오면 화낸다' 했는데 '안 본다'하는 말에 내가 순간적으로 욱했다. 여행 책을 보고 있었는데 그걸 바닥에 던졌다. 던지고 나서 실수했다는 생각을 했다. 그러니까 아내가 '너 지금 던진 거야?'라고 해서 '안 던졌는데? 떨어뜨렸는데?'라고 했다"며 "아내가 갑자기 밖에서 후다닥 소리가 들리더라. 볼일 보다 말고 옷을 입고 나갔는데 짐을 싸더라. 결혼해서 이렇게 폭력적인 사람인 줄 몰랐다더라"라고 밝혔다.

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한상진은 "잘못했다고 비는데 아내가 '너 욕도 했냐'고 하더라. 내가 순간적으로 욕도 했던 거 같다. 그래서 아내가 '혼인신고 하기 전에 빨리 끝내자' 했다. 방에 들어가자마자 바로 무릎부터 꿇고 각서를 썼다. 그때부터 약간 틀어져서 신혼여행 내내 둘이 찍은 사진이 거의 없다 엄청 싸웠다:고 떠올렸다.

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wjlee@sportschosun.com