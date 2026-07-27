30기 영수♥옥순, 해외서 프러포즈 했다 탈세 의심 "성실한 납세자" 해명 ('희노아락')

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[스포츠조선 이우주 기자] 30기 영수 옥순이 시계 프러포즈 비화를 밝혔다.

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26일 유튜브 채널 '희노아락'에서는 '궁금증 해결해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 코타키나발루에서 시계를 선물하는 프러포즈로 결혼 소식을 알린 30기 영수와 옥순. 두 사람은 결혼 날짜를 잡았다며 "내년 1분기로 잡았다. 부모님께 일찍 인사는 드렸지만 이것저것 촬영을 하다 보니 시간이 너무 촉박하더라. 여유롭게 계획을 세우고 하고 싶어서 내년으로 식장을 잡았다"고 밝혔다.

프러포즈 영상에서는 영수가 옥순 몰래 선물할 시계를 챙겨왔다가 세관에 걸리는 모습이 담겼다. 이에 영수는 "영상을 업로드 하자마자 가십 채널에서 제가 세금을 안 내려 하다가 걸려서 기분이 나쁜 상황이었다는 글이 있더라. 그런 건 아니었다"고 해명했다.

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영수는 "이건 면세품이 아니라 한국 백화점에서 산 거라 당연히 부가가치세나 세금은 다 납부가 됐다. 혹시나 해서 제가 시계 구매 인보이스랑 휴대폰 반출신고서까지 작성을 해서 출국을 했다. 문제가 될 거라 생각했던 게 돌아올 때 인천공항에서 '해외에서 구매한 게 아니냐' 했을 때 그걸 증명하기 위해 인보이스랑 휴대품 반출 신고서를 작성한 건데 상상치도 못하게 코타키나발루 입국하는 공항에서 공항 세관원 분께 세금을 납부했는데 그걸 제가 생각 못했다. 어쨌든 선물이라 포장이 되어 있고 새상품이다 보니 해석의 여지가 달라질 수 있다더라. 그 나라의 법이니까 세금을 납부하고 선물을 했다"고 밝혔다.

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이에 옥순은 "저는 이해가 안 되는 게 저는 여러분들과 같은 생각이다. 한국에서 사서 선물만 풀고 다시 한국으로 가지고 가는데 왜 세금을 내야 하지? 생각했다. 프러포즈 선물이라 설명했는데도 판매할 수도 있고 다른 곳에 쓸 수 있으니 증거자료를 남겨야 한다 생각한 거 같다"고 토로했다. 영수는 "저 세금 탈세하려 한 거 아니고 세금 잘 내는 성실한 납세자"라고 강조했다.

wjlee@sportschosun.com