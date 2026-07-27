권은비, 필라테스 기구서 추락…아찔했던 상황 "이런 경우 처음"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 권은비가 필라테스 중 기구에서 떨어지는 아찔한 일을 겪었다.

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권은비의 유튜브 채널에서는 25일 '아이즈원 멤버들과 만남|필라테스 추락사고(?)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

권은비는 "오늘은 중요한 날이다. 저희 멤버 나코가 한국에 왔다. 한국에 와서 멤버들 중에 시간되는 멤버들끼리 모이기로 했는데 너무 오랜만에 모이는 거라 긴장이 된다"며 "너무 행복하다. 나코를 드디어 보다니"라며 설레는 마음으로 멤버들을 기다렸다.

카페 사장인 권은비는 멤버들을 위한 디저트를 준비했다. 특히 권은비는 "다이어트하는 친구들도 있다. 그릭요거트에 바나나를 올려주겠다"고 세심한 모습을 보였다.

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멤버들과 행복한 시간을 보낸 후, 권은비는 쉬는 날 보내는 일상을 공개했다. 필라테스를 하러 간 권은비는 기구에 매달려 몸을 열심히 늘렸다. 선생님의 지도에 따라 몸을 움직이던 권은비는 지탱하던 발이 떨어져 기구 사이에 몸이 빠졌다. 갑작스러운 상황에 깜짝 놀란 선생님은 "괜찮냐"고 물었고 권은비는 "저는 괜찮다"며 오히려 기구를 걱정했다. 이에 선생님은 "이거 하다 떨어진 경우는 처음"이라며 "너무 조그매서 이 사이에 쏙 들어갔다"며 웃음을 터뜨렸다.

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wjlee@sportschosun.com