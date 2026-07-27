아일릿, 日서도 완전 성공…첫 투어에 6만팬 열광

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿이 일본 열도 정복에 성공했다.

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아일릿은 23일과 25~26일 일본 도쿄 토요타 아레나 도쿄에서 첫 일본 투어 '프레스 스타트♥?'의 피날레 공연을 개최했다.

아일릿은 아이치를 시작으로 오사카 후쿠오카 효고 도쿄까지 일본 5개 도시에서 11회 공연을 개최, 약 6만명의 관객을 동원했다. 이번 투어는 일찌감치 전회차 티켓이 매진된 것은 물론 일부 공연은 시야제한석과 스탠딩석까지 추가 오픈되며 아일릿의 막강한 인기를 실감하게 했다.

아일릿은 '마그네틱' '체리시' '빌려온 고양이' '아몬트 초콜릿' '토키 요 토마레' 등 총 24곡의 다채로운 세트리스트로 공연을 꽉 채웠다. 또 팬들과 함께 하는 '잇츠미' '버비' '선데이모닝' 댄스 챌린지로 소통의 장을 만들기도 했다.

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특히 도쿄 공연에서는 일본 싱글 2집 타이틀곡 '아이 갓 유어 백' 무대가 공개됐는데, 피처링에 참여한 일본 대세 그룹 HANA의 지수와 모모카가 깜짝 등장해 모두를 놀라게 했다. 이번 공연은 일본 중국 한국 미국 등 전세계 159개 국가/지역 팬들도 온라인으로 시청하며 열띤 응원을 보냈다.

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아일릿은 "공연 내내 함께 노래 부르고 열심히 응원해 준 글릿(공식 팬클럽 덕분에 정말 행복하게 마무리할 수 있었다. 공연장을 가득 메운 글릿의 빛나는 모습을 보면서 꿈꾸는 것 같았다"라며 "앞으로도 계속 이 풍경을 볼 수 있도록 열심히 하겠다"라고 전했다.

아일릿은 26일 공개한 '아이 갓 유어 백' 음원과 뮤직비디오로 호평을 받고 있다. 또 이번 앨범 발매를 기념하며 25일 도쿄 제9SY 빌딩에 문을 연 팝업 스토어도 성공적으로 운영 중이다.

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아일릿은 8월 4일 '메자마시 WANGAN 페스티벌', 8월 9일 '럭키 페스티벌' 등 대형 축제로 현지 팬들과 만난다. 8월 8일에는 다이버시티 도쿄 플라자 2F 페스티벌 광장에서 신보 발매 이벤트를 연다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com