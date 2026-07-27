[인터뷰①]영케이 "2년 10개월 만 솔로앨범, 모든 걸 걸었다…체중도 -10kg"

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 데이식스(DAY6) 영케이가 2년 10개월 만의 솔로 컴백에 모든 것을 걸었다고 밝혔다.

Advertisement

영케이는 최근 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 스포츠조선과 만나 "언제 다시 솔로 앨범을 낼 수 있을지 모른다는 생각으로 모든 것을 걸었다"라며 "이번 앨범에는 가장 강영현다운 모습을 담고 싶었다. 몸무게도 10kg 감량했다"고 했다.

영케이는 2년 10개월 만에 두 번째 솔로 앨범 '영기스트'으로 돌아온다. 총 15곡을 수록한 이번 앨범은 데이식스 활동을 마친 뒤 약 4~5개월에 걸쳐 완성됐다.

영케이는 "솔로 컴백을 하게 돼 너무 기쁘고 설렌다. 앞으로 펼쳐질 미래가 기대된다"며 "최선을 다해 준비했고 모든 것을 걸었다. 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 컴백 소감을 밝혔다.

Advertisement

'모든 것을 걸었다'는 표현에는 오랜만에 솔로 앨범을 내놓는 만큼 후회를 남기고 싶지 않다는 마음이 담겼다. 영케이는 "2년 10개월 만에 나왔다는 것은 언제 또 나올지 모른다는 의미이기도 하지 않나"라며 "옆도 바라봤지만, 앞을 향해 달려왔다. 15곡으로 앨범을 꽉꽉 채웠다"고 말했다.

Advertisement

앨범 작업은 데이식스 활동과 투어를 병행하며 진행했다. 영케이는 "데이식스 컴백 활동이 끝난 뒤 4~5개월 정도가 걸렸다. 그 안에 15곡을 모두 썼다"며 "잠을 줄여가면서 스케줄 중에도 작업했고, 이동하거나 대기할 때도 계속 곡을 써 내려갔다"고 설명했다.

투어를 위해 비행기에 머무는 시간도 작업실이 됐다. 영케이는 "투어와 작업 기간이 겹쳤는데 비행시간은 오히려 제가 작업할 수 있는 시간이었다"며 "기내에 소음이 있다 보니 살짝 노래를 불러도 옆자리 분이 크게 불편해하지 않더라"고 웃었다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

Advertisement

앨범명은 '영게스트'다. 영케이는 곡 작업에 앞서 앨범명부터 정하고, 자신의 본명인 강영현을 찾아가는 과정을 15곡에 담았다고.

Advertisement

영케이는 "영케이로 15년을 살다 보니 오히려 강영현이 어떤 사람인지 모르겠더라"며 "이번에는 가장 강영현다운 앨범을 만들고 싶었고, 강영현을 찾아가는 과정을 담고 싶었다"고 밝혔다.

데뷔 10주년을 치열하게 보낸 뒤 자신을 돌아보게 됐다고도 했다. 영케이는 "10주년이라는 큰 이벤트를 준비하면서 DAY6로서 후련하다고 느낄 만큼 최선을 다했다"며 "그 시간이 끝난 뒤 강영현의 삶을 돌아보려 했는데, 그동안 강영현을 외면해 왔다는 사실을 자각했다. 이제는 나라는 사람 자체를 알아봐 줘야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

오랜만의 솔로 컴백인 만큼, 비주얼에도 변화를 줬다. 영케이는 "몸무게를 10kg 정도 감량했다. 지금은 조금 다시 올랐지만 뮤직비디오를 찍을 때가 가장 많이 빠졌을 때였다"며 "약 3개월 동안 하루 한 끼만 먹었고 운동보다는 식단으로만 감량했다"고 밝혔다.

이어 "잠을 못 자거나 제대로 먹지 못했을 때도 생각보다 덜 예민한 편인 것 같다"며 "솔로 활동이 끝난 뒤에는 운동을 시작할 생각"이라고 덧붙였다.

끝으로 영케이는 "최선을 다해 만들고 선보였다는 것만으로도 만족할 것 같다"며 "이번 앨범이 많은 사랑을 받는다면 다음 솔로 앨범을 내는 시기도 조금 더 가까워질 수 있다고 생각한다. 많은 사랑을 부탁드린다"고 했다.

영케이의 솔로 2집 '영기스트'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com