[인터뷰③]영케이 "'놀토'서 머리 벗겨진 후…박진영처럼 후배 키우고 싶지만"

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 데이식스(DAY6) 영케이가 솔로 앨범의 음악뿐 아니라 기획과 마케팅에도 직접 참여했다고 밝혔다.

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영케이는 최근 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 스포츠조선과 만나 "예능에서 머리가 한 번 벗겨진 이후로 두려움이 없어졌다"라며 "언젠가 박진영 PD님처럼 후배 키우고 싶지만 지금은 제 코가 석 자"라고 너스레를 떨었다.

영케이는 이번 솔로 앨범 '영기스트'에서 곡 작업을 넘어 콘텐츠와 홍보 방식에도 적극적으로 의견을 냈다. 예능과 라디오 등 다양한 분야에서 활동하며 제작 과정에 대한 관심이 커진 결과다.

영케이는 "전역 이후 활동 반경이 넓어진 것 같다. 다양한 자리에 설 기회가 주어졌다"며 "그중에서도 프로듀서나 제작자의 입장에서 무언가를 만들어가는 일이 가장 흥미롭고 즐거웠다. 그 경험을 이번 앨범에도 반영하고 싶었다"고 밝혔다.

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직접 기획에 참여하며 제작 현장의 복잡함도 체감했다. 영케이는 "생각보다 정말 많은 단체 채팅방이 필요하다는 것을 느꼈다"며 "괜히 각 분야에 전문가가 있는 것이 아니라는 걸 알게 됐다"고 말했다.

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이어 "그 과정에서 저 역시 성장했다는 것을 느꼈다"며 "회사 분들과 어떻게 해야 더 빠르고 원활하게 소통할 수 있는지도 배웠다"고 설명했다.

영케이는 이번 과정을 통해 자신의 새로운 능력도 발견했다. "이 일을 통해 성장했다기보다는, '나에게 이런 것을 진행시킬 수 있는 능력이 있구나'라는 사실을 알게 됐다"는 영케이는 "15곡이 모두 다른 분위기인데, 음악적으로 다양한 표현을 펼칠 수 있다는 것도 확인했다"고 말했다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

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트렌드를 익히기 위해 릴스도 꾸준히 살펴봤다. 영케이는 "열심히 릴스를 보면서 그 안에 직접 들어가려고 노력했다"며 "그놈의 챌린지를 정말 많이 하고 다녔다. 들어오는 챌린지는 다 하자는 주의로 참여했다"고 웃었다.

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실제 챌린지도 직접 준비했다. 영케이는 "이제는 챌린지라는 것도 기획 아닌 기획을 하게 됐다"며 "릴스 콘텐츠도 올릴 계획이고, 다른 가수분들과 정식 포맷이 있는 챌린지도 할 예정"이라고 귀띔했다.

그러면서 "최근 가면을 쓰고 노래하는 콘텐츠에서 활약해주신 정승환 씨와 폴킴 형님도 있다"며 "라인업이 어마어마할 것"이라고 챌린지 라인업에 자신했다.

고정 출연 중인 tvN '놀라운 토요일' 멤버들의 지원도 힘이 됐다. 영케이는 "멤버들에게 노래를 들려줬는데 너무 좋아해 줬고, 솔로 앨범을 지지하고 응원해 줬다"며 "녹화장에서도 노래를 부르고 왔다"고 밝혔다.

이어 "촬영 내내 무슨 일만 생기면 멤버들이 '셧 더 도어'를 외쳐준다"고 웃었다.

그러면서 "예전에는 노래 한 소절을 멋들어지게 부르는 것이 중요했다면, 지금은 한마디라도 웃기고 싶다"며 "머리가 한 번 벗겨진 이후로 두려움이 없어졌다"며 '놀라운 토요일'에서 민머리 분장을 했던 경험을 언급했다.

이어 "라디오 DJ를 할 때도 느꼈지만, 예능에서도 제 역량보다 더 큰 것을 배우고 느끼며 세상이 넓어졌다"며 "'나에게 이런 면도 있었네'라는 생각이 들었다"고 했다.

그러면서 "예전에는 부끄러움이 먼저 장착됐다면, 지금은 '어떻게 하면 더 웃길 수 있을까'를 생각한다"며 "제가 알고 있던 제 세상의 폭이 넓어진 것 같다"고 덧붙였다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

이번 앨범 기획 단계부터 촘촘하게 직접 작업한 만큼, 프로듀서로 후배 아티스트를 키우고 싶은 꿈도 있다. 영케이는 "박진영 PD님처럼 되고 싶다는 생각을 아예 하지 않은 것은 아니다"며 "서바이벌 프로그램에서 심사위원과 프로듀서를 하면서 언젠가 후배들을 키워보고 싶다고 생각했다"고 밝혔다.

다만 "지금은 제 코가 석 자인 것 같다"며 "우선 영케이부터 잘 키워야 한다. 현재 '영케이 키우기' 게임을 하고 있다"고 웃었다.

영케이의 솔로 2집 '영기스트'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com