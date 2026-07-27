[인터뷰④]영케이 "원필도 명반이라고…데이식스 저작권료 효자곡은"

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 데이식스(DAY6) 영케이가 팀의 연이은 히트 이후에도 후속 성과에 대한 부담은 크지 않다고 밝혔다.

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영케이는 최근 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 스포츠조선과 만나 "원필이 이번 제 솔로 앨범 명반이라고 했다"라며 "효자곡은 '해피'"라고 했다.

영케이는 2년 10개월 만에 두 번째 솔로 앨범 '영기스트'으로 돌아온다. 총 15곡을 수록한 이번 앨범은 데이식스 활동을 마친 뒤 약 4~5개월에 걸쳐 완성됐다.

다만, 데이식스 멤버가 아닌 솔로 아티스트로 무대에 설 때 건강한 부담감을 느낀다고. 영케이는 "그룹 활동은 서로 파트를 분배할 수 있고 시선도 분산되지만, 솔로 활동은 혼자서 짊어져야 한다"며 "더 잘해야 한다는 건강한 부담감이 있어 스스로를 더 몰아붙이는 것 같다"고 말했다.

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반면 솔로 무대만의 자유도 있다. 영케이는 "좋은 점은 두 손이 자유롭다는 것"이라며 "스탠딩 마이크 앞에 머무르던 제가 무대 위를 뛰어다닐 수 있다"고 웃었다.

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곡을 쓸 때도 데이식스와 솔로 작업은 차이가 있다. 영케이는 "솔로곡에서는 의도적으로 빈칸을 남겨두는 편"이라며 "듣는 분들에게도 누구나 자신의 이야기로 받아들일 수 있도록 하고 싶다"고 설명했다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

멤버 중에서는 원필이 새 앨범 전곡을 모두 들었다. 영케이는 "원필이가 전곡을 듣고 '명반'이라고 외쳐줬다"며 멤버의 반응을 전했다.

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이번 활동의 목표로는 성적보다 완성도와 후회를 남기지 않는 과정을 꼽았다.

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데이식스는 '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어', '해피' 등이 발매 후 시간이 흐른 뒤 음원 차트에서 주목받으며 대중적인 전성기를 맞았다. 하지만 영케이는 이러한 성과가 다음 음악에 대한 부담으로 이어지지는 않았다고 말했다.

영케이는 "저희는 노래를 발매한 뒤 몇 년이 지나서야 성과를 낸 팀"이라며 "처음부터 수치적인 성과가 나왔다면 다음 결과를 기대하고 부담을 느꼈을 수도 있지만, 그 시기가 오기까지 워낙 오랜 시간이 걸렸다"고 밝혔다.

이어 "그런 일이 제게 일어날 수 있었다는 것 자체가 감사하다"며 "인생에서 한 번은 높은 곳을 찍어봤다. 그런 순간이 없었다면 아쉬웠을 수도 있는데 이미 경험했으니 만족한다"고 말했다.

앞으로는 결과보다 음악을 지속할 수 있다는 사실에 의미를 두고 싶다고도 했다. 영케이는 "그다음부터는 계속 음악을 할 수 있다는 것만으로도 감사할 것 같다"며 "노래를 부를 수 있는 행위 자체가 감사하다"고 강조했다.

그러면서 "정말 이 일을 직업으로 삼을 수 있다는 것이 감사하고 다행"이라며 "앞으로도 계속 음악을 할 수 있었으면 좋겠다는 마음"이라고 덧붙였다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

실제 저작권료가 가장 많이 발생하는 곡에도 궁금증이 생긴다. 그러나 영케이는 "아버지가 저작권 관련 관리를 해주시기도 해서 실제로 어떤 곡에서 가장 많이 들어오는지는 모른다"며 "한국음악저작권협회에 들어가 인기순을 눌러봤는데 가장 먼저 뜨는 곡이 '해피'였다"고 말했다.

이어 "'해피'는 타이틀곡도 아닌 수록곡인데 현재 가장 인기 있는 곡으로 나오더라"며 "노래가 어떻게 될지는 정말 모르는 것 같다"고 밝혔다.

그러면서 "이번 앨범에서도 그 자리에 들어갈 곡이 있으면 좋겠다"면서도 "늘 제가 예상했던 지점에서 결과가 나온 것이 아니라 어떤 곡이라고 꼽기는 어렵다. 모두 자식 같은 곡들"이라고 말했다.

영케이의 솔로 2집 '영기스트'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com