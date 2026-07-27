[인터뷰⑤]영케이 "선우정아와 낭만을, 그루비룸과 새 장르를…솔로 콘서트, 스포일러는"

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 데이식스(DAY6) 영케이가 이번 솔로 앨범에 함께 작업한 아티스트들을 언급했다.

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영케이는 최근 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 스포츠조선과 만나 "선우정아와는 낭만을, 그루비룸과는 새로운 장르를 만들었다"라고 했다.

영케이는 2년 10개월 만에 두 번째 솔로 앨범 '영기스트'으로 돌아온다. 총 15곡을 수록한 이번 앨범은 데이식스 활동을 마친 뒤 약 4~5개월에 걸쳐 완성됐다.

특히 선우정아와 그루비룸 등 다양한 뮤지션과의 협업곡도 담겼다.

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선우정아가 참여한 곡 '작업실에서 커피를'은 재즈적인 분위기를 기반으로 즉흥적인 작업 방식 속에서 완성됐다. 영케이는 "낭만 덩어리 같은 곡"이라며 "녹음실에서 작업을 시작해 그 자리에서 녹음까지 모두 끝냈다"고 설명했다.

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이어 "'이것도 좋은데, 저것도 좋은데' 하며 아이디어를 넣다 보니 건반 페달을 밟는 소리로 킥 소리를 대신하게 됐다"며 "그곳에서 가사를 모두 쓰고 녹음한 가이드가 본 녹음보다 좋아서 가이드 버전을 그대로 발매하게 됐다"고 밝혔다.

곡 제목은 영화 '티파니에서 아침을'을 오마주했다. 영케이는 "'티파니에서 아침을'이 일상을 담은 작품이라면, 제 일상은 작업실에서 커피를 마시는 것"이라며 "다양한 곡을 펼쳐 보인 뒤 결국 작업실에서 커피를 마시는 일상으로 돌아간다는 의미를 담고 싶어 무조건 앨범의 마지막 곡으로 두고 싶었다"고 말했다.

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선우정아와는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 처음 만난 뒤 JTBC '걸스 온 파이어'를 통해 가까워졌다. 영케이는 "'놀면 뭐하니?'에서 처음 뵀고, '걸스 온 파이어'를 함께하며 친해졌다"고 설명했다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

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12번 트랙 '굿바이, 러브'는 그루비룸과 함께 작업했다. 무엇보다 DJ 음악과 밴드 사운드의 결합을 시도했다는 점이 관심사다.

영케이는 "새롭게 시도하고 싶은 장르를 고민하면서 DJ와의 협업을 해보고 싶었다"며 "힙합적인 면도 있지만 DJ와의 협업으로 봐주시면 의도가 더 잘 전달될 것 같다"고 말했다.

이어 "모두가 아쉬움 하나 남기지 않고 뛰었으면 하는 마음으로 만든 곡"이라며 "그루비룸과는 10년 전 서로 인사를 나눈 적이 있다. 워낙 음악을 잘하는 분들이라 새로운 작업 상대를 고민할 때 바로 떠올랐다"고 밝혔다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

열다섯 곡을 꽉꽉 채운 만큼, 새 솔로 투어도 준비 중이다. 영케이는 는 8월 14일부터 16일까지 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 10월 10일 방콕, 11월 29일 타이베이, 2027년 1월 15일 홍콩, 23일 싱가포르, 2월 20일 마닐라, 3월 20일 쿠알라룸푸르에서 국내외 7개 지역 9회 규모의 단독 공연 '영케이 솔로 투어 <영기스트>'를 개최한다.

영케이는 "인천 인스파이어에서 시작되는 공연을 촘촘하게 준비하고 있다"며 "한 곡이 끝나고 다음 곡이 나오는 타이밍부터 관객이 소리를 지르는 순간까지 음악적인 장치를 넣으려고 한다"고 말했다.

이어 "제 음악을 단순히 선보이는 데 그치지 않고 관객들과 함께 공연을 만들고 싶다"며 "새 앨범의 15곡을 모두 넣으려고 했지만, 약간의 아쉬움을 남기기로 했다. 전곡이 공연에 들어가지는 않는다"고 귀띔했다.

그러면서 "아쉬움을 남기고 싶은 이유는 따로 있을 것 같다"며 "여기까지만 말씀드리겠다"고 여운을 남겼다.

영케이의 솔로 2집 '영기스트'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발표된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com