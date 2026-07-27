비비, 성행위 연상 무대 연출에 갑론을박 "선 넘었다" vs "축제인데"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 비비의 워터밤 무대를 둘러싸고 온라인에서 찬반 의견이 엇갈리고 있다.

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비비는 지난 25일 경기 고양시 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에 올라 '밤양갱', '나쁜X' 등 대표곡을 열창했다.

공연 도중 선보인 퍼포먼스가 특히 화제를 모았다. 비비는 흰색 점프슈트의 지퍼를 내린 뒤 겉옷을 벗고 비키니 의상을 드러낸 채 무대를 이어갔다. 이어 남성 댄서들 사이에서 무릎을 꿇고 노래를 부르는 안무까지 선보이며 강렬한 무대 연출을 완성했다.

공연 영상이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산되면서 반응도 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 "퍼포먼스 수위가 너무 높았다", "축제라고 해도 부담스럽다", "과한 연출이었다"는 의견을 내놨다. 반면 다른 누리꾼들은 "워터밤 콘셉트에 맞는 무대였다", "비비만의 퍼포먼스일 뿐", "아티스트의 표현을 존중해야 한다"며 옹호했다.

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이번 무대를 계기로 비비가 과거 워터밤에서 겪었던 의상 해프닝도 다시 회자됐다. 2022년 공연 당시 상의를 탈의하는 과정에서 수영복 끈이 풀릴 뻔한 상황이 발생했지만 스태프의 도움으로 무대를 이어갔고 이후 예능 프로그램에서 이를 직접 언급하며 웃어넘긴 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com