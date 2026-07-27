'슈돌' 소다남매 벌써 이렇게 컸어?..이윤진, 소을·다을과 단란한 가족사진

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[스포츠조선 김소희 기자] 통역사 이윤진이 훌쩍 자란 '소다남매'와 함께한 따뜻한 가족사진을 공개하며 훈훈함을 자아냈다.

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26일 이윤진은 자신의 개인 계정에 "다을이 DIY 거울 갬성 터지네", "때을이 애기 때 가지고 놀던 미니카로 포토존 완성쓰"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아들 다을 군이 직접 꾸민 감각적인 벽거울 앞에서 이윤진과 딸 소을 양, 아들 다을 군이 나란히 거울 셀카를 남기고 있는 모습이 담겼다. 아이들의 손길이 더해진 소박한 공간은 가족만의 따뜻한 분위기를 자아내며 보는 이들의 미소를 이끌었다.

특히 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 많은 사랑을 받았던 '소다남매'는 어느덧 훌쩍 자란 모습으로 시선을 사로잡았다. 어린 시절 특유의 사랑스러운 분위기는 그대로 간직한 채 키만 훌쩍 큰 남매의 근황이 반가움을 안기며, 오랜 시간 이들을 지켜본 팬들에게도 흐뭇한 미소를 선사했다.

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한편 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 1남 1녀를 뒀으나, 2024년 이혼 소식을 전했다. 이후 2년간의 갈등 끝에 지난 2월 합의 이혼했으며, 발리에서 생활하던 이윤진은 최근 한국에 정착해 자녀들과 새로운 일상을 이어가고 있다.