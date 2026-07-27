아옳이, ♥새 남친 훈남 한의사였나.."목소리·체격이 단서"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 이혼 후 새 연애를 시작했다고 직접 밝힌 이후, 온라인에서는 남자친구의 정체를 둘러싼 다양한 추측이 이어지고 있다.

Advertisement

아옳이는 지난 22일 자신의 SNS를 통해 현재 연애 중이라는 사실을 공개했다. 이와 함께 남자친구와 함께 찍은 짧은 영상을 올렸으며, 상대의 얼굴은 이모티콘으로 가렸지만 큰 키와 탄탄한 체격이 드러나며 관심을 모았다.

이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 남자친구가 한의사일 것이라는 의견이 확산됐다. 네티즌들은 한 한의사의 유튜브 채널에 지난 5월 게재된 숏폼 영상을 근거로 제시하고 있다.

해당 영상은 변비 예방법을 소개하는 내용으로, 영상 중간에는 "다리가 짧아서 항상 까치발이 된다"는 여성의 목소리와 웃음소리가 잠시 담겼다. 이를 본 일부 네티즌들은 "아옳이 목소리와 비슷하다", "웃음소리가 아옳이 같다" 등의 반응을 보이며 추측을 이어가고 있다.

Advertisement

여기에 해당 한의사가 과거 채널A 건강 프로그램 '몸신의 탄생'에 출연했던 모습과 SNS에 공개한 사진 속 체격이 아옳이가 공개한 데이트 영상 속 남성과 닮았다는 의견도 나오면서 관심이 더욱 커지고 있다.

Advertisement

다만 현재까지 아옳이 측은 남자친구의 직업이나 신원과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com