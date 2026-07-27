서현, 소녀시대 언니들과 연락 안한다 "너무 친해, 시시콜콜 이야기 NO"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 막내 서현이 멤버들과의 끈끈한 우정을 자랑했다.

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최근 유튜브 채널 '강형욱의 보듬TV'에는 "'이름이 뽀뽀인데 왜 뽀뽀를 못 하게 하니?' 닉값 못하는 소녀시대 서현네 강쥐 등장"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 서현이 10살 반려견 '뽀뽀'와 함께 출연했다. 서현을 반갑게 맞이한 강형욱은 과거 '개스트쇼'에 출연했던 소녀시대 멤버 태연과 유리를 떠올리며 입을 열었다.

강형욱은 "소녀시대 두 분이 나오신 적이 있다. 한 분은 개가 아닌 너구리를 데리고 오셨다. (다른 게스트는) 장기자랑이 있다고 했는데 없었다"라고 당시를 회상했다. 이어 "두 분이 혹시 우리 '개스트쇼' 이야기를 좀 하냐"라고 물었다.

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이에 서현은 "저희가 그렇게 시시콜콜한 이야기는 많이 안 한다"라고 너스레를 떨었고, 강형욱은 "'개스트쇼'에 나온 게 시시콜콜한 거냐"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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서현은 곧바로 "저희가 사실 너무 친해서 연락을 자주 안 한다"라고 해명했고, 강형욱은 "거의 가족 아니냐"라고 공감했다. 이에 서현은 "맞다. 그래도 언니들 나오는 건 다 챙겨보고 있다"라며 멤버들을 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

이와 함께 서현은 최근 근황도 전했다. 그는 "'뽀뽀' 엄마로서 잘 지내고 있고, 다음 작품도 준비 중이다"라며 "취미로는 바이올린과 피아노를 열심히 하고 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.